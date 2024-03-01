https://ria.ru/20240301/kosmos-1930589793.html

Космонавт назвал некорректным вопрос о влиянии политики на отношения на МКС

Космонавт назвал некорректным вопрос о влиянии политики на отношения на МКС - РИА Новости, 01.03.2024

Космонавт назвал некорректным вопрос о влиянии политики на отношения на МКС

Российский космонавт Олег Новицкий на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов назвал некорректным вопрос журналиста о влиянии политики на... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T19:58

2024-03-01T19:58

2024-03-01T20:49

космос - риа наука

олег новицкий

россия

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский космонавт Олег Новицкий на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов назвал некорректным вопрос журналиста о влиянии политики на взаимоотношения многонационального экипажа МКС, добавив, что космонавты просто делают свою работу и остаются друзьями. "Я считаю, в принципе, некорректно такие вопросы констатировать", - ответил Новицкий на вопрос, влияет ли политика на взаимоотношения внутри многонационального экипажа МКС-71/ЭП-21. По его словам, космонавты являются профессионалами и никогда не "судят" о религии, не "лезут" в семью другого человека и политику. "У нас есть программа полета, которую мы выполняем <…> при какой-либо аварийной ситуации мы не будем ставить для себя границы и не помогать кому-то. Мы готовимся вместе, мы друзья и на станции, и после выполнения полета. А политические вопросы должны решаться не в космосе, а именно политиками. Мы просто делаем свою работу", - добавил космонавт. Запуск корабля "Союз МС-25" на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется 21 марта. Новицкий и участница космического полёта из Белоруссии Марина Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О"Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с американской Трейси Дайсон на "Союзе МС-25".

https://ria.ru/20240222/ssha-1928868606.html

https://ria.ru/20230403/mks-1862542215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, олег новицкий, россия, международная космическая станция (мкс)