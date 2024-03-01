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Космонавт назвал некорректным вопрос о влиянии политики на отношения на МКС - РИА Новости, 01.03.2024
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19:58 01.03.2024 (обновлено: 20:49 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/kosmos-1930589793.html
Космонавт назвал некорректным вопрос о влиянии политики на отношения на МКС
Космонавт назвал некорректным вопрос о влиянии политики на отношения на МКС - РИА Новости, 01.03.2024
Космонавт назвал некорректным вопрос о влиянии политики на отношения на МКС
Российский космонавт Олег Новицкий на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов назвал некорректным вопрос журналиста о влиянии политики на... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T19:58
2024-03-01T20:49
космос - риа наука
олег новицкий
россия
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский космонавт Олег Новицкий на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов назвал некорректным вопрос журналиста о влиянии политики на взаимоотношения многонационального экипажа МКС, добавив, что космонавты просто делают свою работу и остаются друзьями. "Я считаю, в принципе, некорректно такие вопросы констатировать", - ответил Новицкий на вопрос, влияет ли политика на взаимоотношения внутри многонационального экипажа МКС-71/ЭП-21. По его словам, космонавты являются профессионалами и никогда не "судят" о религии, не "лезут" в семью другого человека и политику. "У нас есть программа полета, которую мы выполняем &lt;…&gt; при какой-либо аварийной ситуации мы не будем ставить для себя границы и не помогать кому-то. Мы готовимся вместе, мы друзья и на станции, и после выполнения полета. А политические вопросы должны решаться не в космосе, а именно политиками. Мы просто делаем свою работу", - добавил космонавт. Запуск корабля "Союз МС-25" на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется 21 марта. Новицкий и участница космического полёта из Белоруссии Марина Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О"Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с американской Трейси Дайсон на "Союзе МС-25".
https://ria.ru/20240222/ssha-1928868606.html
https://ria.ru/20230403/mks-1862542215.html
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космос - риа наука, олег новицкий, россия, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Олег Новицкий, Россия, Международная космическая станция (МКС)
Космонавт назвал некорректным вопрос о влиянии политики на отношения на МКС

Новицкий: космонавты не решают политические вопросы, а просто делают свою работу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКосмонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий во время пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов. 1 марта 2024
Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий во время пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов. 1 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий во время пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов. 1 марта 2024
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский космонавт Олег Новицкий на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов назвал некорректным вопрос журналиста о влиянии политики на взаимоотношения многонационального экипажа МКС, добавив, что космонавты просто делают свою работу и остаются друзьями.
"Я считаю, в принципе, некорректно такие вопросы констатировать", - ответил Новицкий на вопрос, влияет ли политика на взаимоотношения внутри многонационального экипажа МКС-71/ЭП-21.
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По его словам, космонавты являются профессионалами и никогда не "судят" о религии, не "лезут" в семью другого человека и политику. "У нас есть программа полета, которую мы выполняем <…> при какой-либо аварийной ситуации мы не будем ставить для себя границы и не помогать кому-то. Мы готовимся вместе, мы друзья и на станции, и после выполнения полета. А политические вопросы должны решаться не в космосе, а именно политиками. Мы просто делаем свою работу", - добавил космонавт.
Запуск корабля "Союз МС-25" на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется 21 марта. Новицкий и участница космического полёта из Белоруссии Марина Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О"Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с американской Трейси Дайсон на "Союзе МС-25".
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Космонавт Кикина: политическая обстановка не повлияла на работу МКС
3 апреля 2023, 03:20
 
Космос - РИА НаукаОлег НовицкийРоссияМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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