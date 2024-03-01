https://ria.ru/20240301/koshki-1931221681.html
Более 600 кошек забрали из приютов Москвы в 2023 году
Более 600 кошек забрали из приютов Москвы в 2023 году - РИА Новости, 05.03.2024
Более 600 кошек забрали из приютов Москвы в 2023 году
Более 600 кошек забрали из приютов Москвы в 2023 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-01T15:30
2024-03-01T15:30
2024-03-05T14:38
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Более 600 кошек забрали из приютов Москвы в 2023 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В прошлом году из городских приютов забрали более 600 кошек… По разным данным, в более 50% российских семей живёт кошка", - говорится в сообщении. На портале мэра и правительства Москвы отмечается, что самыми популярными породами являются британская короткошерстная и шотландская вислоухая. Горожане также предпочитают мейн-кунов, абиссинских, бенгальских и сибирских кошек. Многие берут под опеку бездомных и беспородных котят или взрослых животных. Там также уточняется, что всего с 2010 года москвичи забрали 35 тысяч собак и кошек.
https://radiosputnik.ru/20240131/kotenok-1924657192.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, животные, бездомные животные, домашние животные, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Животные, бездомные животные, домашние животные, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Более 600 кошек забрали из приютов Москвы в 2023 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В прошлом году из городских приютов забрали более 600 кошек… По разным данным, в более 50% российских семей живёт кошка", - говорится в сообщении.
На портале мэра и правительства Москвы отмечается, что самыми популярными породами являются британская короткошерстная и шотландская вислоухая. Горожане также предпочитают мейн-кунов, абиссинских, бенгальских и сибирских кошек. Многие берут под опеку бездомных и беспородных котят или взрослых животных.
Там также уточняется, что всего с 2010 года москвичи забрали 35 тысяч собак
и кошек
.
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