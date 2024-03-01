https://ria.ru/20240301/koshki-1931221681.html

Более 600 кошек забрали из приютов Москвы в 2023 году

Более 600 кошек забрали из приютов Москвы в 2023 году - РИА Новости, 05.03.2024

Более 600 кошек забрали из приютов Москвы в 2023 году

Более 600 кошек забрали из приютов Москвы в 2023 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-01T15:30

2024-03-01T15:30

2024-03-05T14:38

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комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Более 600 кошек забрали из приютов Москвы в 2023 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В прошлом году из городских приютов забрали более 600 кошек… По разным данным, в более 50% российских семей живёт кошка", - говорится в сообщении. На портале мэра и правительства Москвы отмечается, что самыми популярными породами являются британская короткошерстная и шотландская вислоухая. Горожане также предпочитают мейн-кунов, абиссинских, бенгальских и сибирских кошек. Многие берут под опеку бездомных и беспородных котят или взрослых животных. Там также уточняется, что всего с 2010 года москвичи забрали 35 тысяч собак и кошек.

https://radiosputnik.ru/20240131/kotenok-1924657192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, животные, бездомные животные, домашние животные, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы