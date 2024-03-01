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В ФРГ допустили передачу Киеву координат российских целей - РИА Новости, 01.03.2024
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14:05 01.03.2024 (обновлено: 14:29 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/koordinaty-1930481135.html
В ФРГ допустили передачу Киеву координат российских целей
В ФРГ допустили передачу Киеву координат российских целей - РИА Новости, 01.03.2024
В ФРГ допустили передачу Киеву координат российских целей
Представители бундесвера допустили передачу Киеву координат российских целей с точностью до трех метров, следует из текста разговора, который публикует главный... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:05
2024-03-01T14:29
в мире
киев
германия
бундесвер германии
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Представители бундесвера допустили передачу Киеву координат российских целей с точностью до трех метров, следует из текста разговора, который публикует главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Она опубликовала на своей странице "В Контакте" расшифровку разговора высокопоставленных представителей бундесвера, обсуждавших атаку на Крымский мост ракетами Taurus: судя по тексту, в нем участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС. Судя по тексту, беседа состоялась 19 февраля 2024 года, в переговорах участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост."Возникнет вопрос, куда поступает информация. Если речь идет об информации о целях поражения, которая в идеале включает спутниковые снимки, обеспечивающие максимальную точность до трех метров, то мы должны сначала их обработать в Бюхеле. Думаю, что независимо от этого можно каким-то образом организовать обмен информацией между Бюхелем и Шробенхаузеном или же можно проработать возможность передачи информации в Польшу, делать это там, куда можно доехать на автомобиле", - говорится в расшифровке.
https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html
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в мире, киев, германия, бундесвер германии, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
В мире, Киев, Германия, Бундесвер Германии, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
В ФРГ допустили передачу Киеву координат российских целей

В ФРГ допустили передачу Киеву точных координат российских целей

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты бундесвера . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Представители бундесвера допустили передачу Киеву координат российских целей с точностью до трех метров, следует из текста разговора, который публикует главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Она опубликовала на своей странице "В Контакте" расшифровку разговора высокопоставленных представителей бундесвера, обсуждавших атаку на Крымский мост ракетами Taurus: судя по тексту, в нем участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС. Судя по тексту, беседа состоялась 19 февраля 2024 года, в переговорах участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
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"Возникнет вопрос, куда поступает информация. Если речь идет об информации о целях поражения, которая в идеале включает спутниковые снимки, обеспечивающие максимальную точность до трех метров, то мы должны сначала их обработать в Бюхеле. Думаю, что независимо от этого можно каким-то образом организовать обмен информацией между Бюхелем и Шробенхаузеном или же можно проработать возможность передачи информации в Польшу, делать это там, куда можно доехать на автомобиле", - говорится в расшифровке.
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