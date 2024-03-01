В ФРГ допустили передачу Киеву координат российских целей
В ФРГ допустили передачу Киеву точных координат российских целей
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты бундесвера . Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Представители бундесвера допустили передачу Киеву координат российских целей с точностью до трех метров, следует из текста разговора, который публикует главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Она опубликовала на своей странице "В Контакте" расшифровку разговора высокопоставленных представителей бундесвера, обсуждавших атаку на Крымский мост ракетами Taurus: судя по тексту, в нем участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС. Судя по тексту, беседа состоялась 19 февраля 2024 года, в переговорах участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
"Возникнет вопрос, куда поступает информация. Если речь идет об информации о целях поражения, которая в идеале включает спутниковые снимки, обеспечивающие максимальную точность до трех метров, то мы должны сначала их обработать в Бюхеле. Думаю, что независимо от этого можно каким-то образом организовать обмен информацией между Бюхелем и Шробенхаузеном или же можно проработать возможность передачи информации в Польшу, делать это там, куда можно доехать на автомобиле", - говорится в расшифровке.