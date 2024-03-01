https://ria.ru/20240301/konfiskatsiya_aktivov-1930374661.html

СМИ: Германия, Франция и ЕЦБ осторожны в вопросе конфискации активов России

СМИ: Германия, Франция и ЕЦБ осторожны в вопросе конфискации активов России - РИА Новости, 01.03.2024

СМИ: Германия, Франция и ЕЦБ осторожны в вопросе конфискации активов России

Германия, Франция и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выражают наибольшую осторожность в вопросе возможной конфискации замороженных российских активов,... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T00:48

2024-03-01T00:48

2024-03-01T00:48

россия

германия

франция

кристиан линднер

евросоюз

европейский центральный банк

g7

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Германия, Франция и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выражают наибольшую осторожность в вопросе возможной конфискации замороженных российских активов, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. По словам источников, в Берлине, Париже и Франкфурте-на-Майне опасаются ответных действий России в отношении европейских активов, а также влияния на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты. Как отмечает агентство, министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что лидеры стран G7 дали поручение "изучить на техническом уровне, что возможно с юридической и финансовой точки зрения". Таким образом он ответил о давлении США, которые занимают наиболее решительную позицию по вопросу конфискации российских активов. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20240227/aktivy-1929673563.html

https://ria.ru/20240229/konfiskatsiya-1930118336.html

россия

германия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, франция, кристиан линднер, евросоюз, европейский центральный банк, g7, санкции в отношении россии