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СМИ: Германия, Франция и ЕЦБ осторожны в вопросе конфискации активов России - РИА Новости, 01.03.2024
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00:48 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/konfiskatsiya_aktivov-1930374661.html
СМИ: Германия, Франция и ЕЦБ осторожны в вопросе конфискации активов России
СМИ: Германия, Франция и ЕЦБ осторожны в вопросе конфискации активов России - РИА Новости, 01.03.2024
СМИ: Германия, Франция и ЕЦБ осторожны в вопросе конфискации активов России
Германия, Франция и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выражают наибольшую осторожность в вопросе возможной конфискации замороженных российских активов,... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T00:48
2024-03-01T00:48
россия
германия
франция
кристиан линднер
евросоюз
европейский центральный банк
g7
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Германия, Франция и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выражают наибольшую осторожность в вопросе возможной конфискации замороженных российских активов, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. По словам источников, в Берлине, Париже и Франкфурте-на-Майне опасаются ответных действий России в отношении европейских активов, а также влияния на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты. Как отмечает агентство, министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что лидеры стран G7 дали поручение "изучить на техническом уровне, что возможно с юридической и финансовой точки зрения". Таким образом он ответил о давлении США, которые занимают наиболее решительную позицию по вопросу конфискации российских активов. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20240227/aktivy-1929673563.html
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россия, германия, франция, кристиан линднер, евросоюз, европейский центральный банк, g7, санкции в отношении россии
Россия, Германия, Франция, Кристиан Линднер, Евросоюз, Европейский центральный банк, G7, Санкции в отношении России
СМИ: Германия, Франция и ЕЦБ осторожны в вопросе конфискации активов России

Bloomberg: ФРГ, Франция и ЕЦБ осторожны в вопросе конфискации активов России

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Германия, Франция и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выражают наибольшую осторожность в вопросе возможной конфискации замороженных российских активов, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, в Берлине, Париже и Франкфурте-на-Майне опасаются ответных действий России в отношении европейских активов, а также влияния на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты.
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Как отмечает агентство, министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что лидеры стран G7 дали поручение "изучить на техническом уровне, что возможно с юридической и финансовой точки зрения". Таким образом он ответил о давлении США, которые занимают наиболее решительную позицию по вопросу конфискации российских активов.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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РоссияГерманияФранцияКристиан ЛинднерЕвросоюзЕвропейский центральный банкG7Санкции в отношении России
 
 
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