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Биография Дмитрия Кочнева
Биография Дмитрия Кочнева - РИА Новости, 01.03.2024
Биография Дмитрия Кочнева
Директор Федеральной службы охраны Российской Федерации, генерал армии Дмитрий Викторович Кочнев родился 1 марта 1964 года в Москве. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T01:29
2024-03-01T01:29
2024-03-01T01:29
справки
россия
ссср
москва
безопасность
федеральная служба охраны рф (фсо россии)
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Директор Федеральной службы охраны Российской Федерации, генерал армии Дмитрий Викторович Кочнев родился 1 марта 1964 года в Москве. Получил высшее специальное образование.С 1982 по 1984 год проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР. С 1984 по 2002 год служил в силовых ведомствах СССР, а затем Российской Федерации.В 2002 году начал работу в органах государственной охраны Российской Федерации.В декабре 2015 года был назначен на должность заместителя директора Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО РФ) – руководителем Службы безопасности президента Российской Федерации ФСО РФ. 26 мая 2016 года указом президента Российской Федерации назначен директором ФСО РФ. Генерал армии (2020).Удостоен ряда государственных и ведомственных наград.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, россия, ссср, москва, безопасность, федеральная служба охраны рф (фсо россии)
Справки, Россия, СССР, Москва, Безопасность, Федеральная служба охраны РФ (ФСО России)
Директор Федеральной службы охраны Российской Федерации, генерал армии Дмитрий Викторович Кочнев родился
1 марта 1964 года в Москве.
Получил высшее специальное образование.
С 1982 по 1984 год проходил
срочную службу в Вооруженных силах СССР.
С 1984 по 2002 год служил в силовых ведомствах СССР, а затем Российской Федерации.
В 2002 году начал работу в органах государственной охраны Российской Федерации.
В декабре 2015 года был назначен
на должность заместителя директора Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО РФ) – руководителем Службы безопасности президента Российской Федерации ФСО РФ.
26 мая 2016 года указом президента Российской Федерации назначен
директором ФСО РФ.
Удостоен ряда государственных и ведомственных наград.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников