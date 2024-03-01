https://ria.ru/20240301/kherson-1930419319.html

Сальдо сообщил об уничтожении в Херсоне прикомандированных сотрудников СБУ

Сальдо сообщил об уничтожении в Херсоне прикомандированных сотрудников СБУ - РИА Новости, 01.03.2024

Сальдо сообщил об уничтожении в Херсоне прикомандированных сотрудников СБУ

Подпольщики уничтожили в Херсоне прикомандированных из Киева сотрудников СБУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T11:05

2024-03-01T11:05

2024-03-01T11:05

специальная военная операция на украине

безопасность

херсон

херсонская область

россия

владимир сальдо

украина

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826100255_0:168:1136:807_1920x0_80_0_0_b991fa03d857e39e96851ee2cd56063e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Подпольщики уничтожили в Херсоне прикомандированных из Киева сотрудников СБУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Херсоне продолжается насильственная мобилизация и террор мирных жителей. Но наши люди в подполье смогли определить адреса проживания сотрудников ТЦК. В то же время удалось уничтожить прикомандированных из Киева сотрудников СБУ", - написал Сальдо. По его словам, также одной из целей организации сопротивления "Русский Херсон" является ликвидация военнослужащих ВСУ, занимающихся грабежом жителей города. "И пусть все поймут правильно. Прямо сейчас в Херсоне творится не просто беспредел, но ужасающий эксперимент над психическим и физическим здоровьем людей. Поэтому каждая успешная диверсия русского подполья — это сбереженные семьи херсонцев", - подчеркнул губернатор. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240217/partizany-1927966308.html

https://ria.ru/20240202/kherson-1924934658.html

херсон

херсонская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, херсон, херсонская область , россия, владимир сальдо, украина, служба безопасности украины