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Сальдо сообщил об уничтожении в Херсоне прикомандированных сотрудников СБУ - РИА Новости, 01.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:05 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/kherson-1930419319.html
Сальдо сообщил об уничтожении в Херсоне прикомандированных сотрудников СБУ
Сальдо сообщил об уничтожении в Херсоне прикомандированных сотрудников СБУ - РИА Новости, 01.03.2024
Сальдо сообщил об уничтожении в Херсоне прикомандированных сотрудников СБУ
Подпольщики уничтожили в Херсоне прикомандированных из Киева сотрудников СБУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:05
2024-03-01T11:05
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
херсонская область
россия
владимир сальдо
украина
служба безопасности украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Подпольщики уничтожили в Херсоне прикомандированных из Киева сотрудников СБУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Херсоне продолжается насильственная мобилизация и террор мирных жителей. Но наши люди в подполье смогли определить адреса проживания сотрудников ТЦК. В то же время удалось уничтожить прикомандированных из Киева сотрудников СБУ", - написал Сальдо. По его словам, также одной из целей организации сопротивления "Русский Херсон" является ликвидация военнослужащих ВСУ, занимающихся грабежом жителей города. "И пусть все поймут правильно. Прямо сейчас в Херсоне творится не просто беспредел, но ужасающий эксперимент над психическим и физическим здоровьем людей. Поэтому каждая успешная диверсия русского подполья — это сбереженные семьи херсонцев", - подчеркнул губернатор. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240217/partizany-1927966308.html
https://ria.ru/20240202/kherson-1924934658.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Украина, Служба безопасности Украины
Сальдо сообщил об уничтожении в Херсоне прикомандированных сотрудников СБУ

Сальдо: подпольщики ликвидировали в Херсоне присланных из Киева сотрудников СБУ

© РИА Новости / РИА Новости Крым | Перейти в медиабанкНабережная реки Днепр в Херсоне
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / РИА Новости Крым
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Набережная реки Днепр в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Подпольщики уничтожили в Херсоне прикомандированных из Киева сотрудников СБУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"В Херсоне продолжается насильственная мобилизация и террор мирных жителей. Но наши люди в подполье смогли определить адреса проживания сотрудников ТЦК. В то же время удалось уничтожить прикомандированных из Киева сотрудников СБУ", - написал Сальдо.
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По его словам, также одной из целей организации сопротивления "Русский Херсон" является ликвидация военнослужащих ВСУ, занимающихся грабежом жителей города.
"И пусть все поймут правильно. Прямо сейчас в Херсоне творится не просто беспредел, но ужасающий эксперимент над психическим и физическим здоровьем людей. Поэтому каждая успешная диверсия русского подполья — это сбереженные семьи херсонцев", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонХерсонская областьРоссияВладимир СальдоУкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
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