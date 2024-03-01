https://ria.ru/20240301/katolicheskie-1930578747.html

Католические епископы России не допускают благословение однополых пар

Католические епископы России не допускают благословение однополых пар - РИА Новости, 01.03.2024

Католические епископы России не допускают благословение однополых пар

Благословение однополых пар с точки зрения христианской морали является недопустимым, говорится в сообщении по итогам пленарного собрания Конференции... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T19:01

2024-03-01T19:01

2024-03-01T19:01

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Благословение однополых пар с точки зрения христианской морали является недопустимым, говорится в сообщении по итогам пленарного собрания Конференции католических епископов России (ККЕР).Заседании пленарного собрания Конференции католических епископов России (ККЕР) состоялось 28 и 29 февраля в доме Св. Иоанна Павла II в Листвянке около Иркутска."Во избежание соблазна и путаницы, ККЕР обращает внимание на то, что благословения любого вида пар, упорствующих в неурегулированных с точки зрения христианской морали отношениях (сожительствующие, второбрачные, однополые), являются недопустимыми", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.Принимая во внимание недоразумения, возникшие относительно декларации Fiducia supplicans, ККЕР подчеркнула, что католическое вероучение о семье и браке остается неизменным: только мужчина и женщина, соединенные в браке, образуют вместе со своими детьми семью."Церковь осознает особую ответственность за поддержку и укрепление брака и семьи как привилегированной общины и первичной ячейки общества. Церковь благословляет и окружает пастырской заботой супружеские союзы и семьи. В духе евангельского милосердия и материнской любви Церковь не отказывала и не отказывает в ходатайственной молитве отдельным людям, находящимся в самых различных ситуациях, испрашивая для них Божью благодать, необходимую для обращения, укрепления в благих намерениях, начала или продолжения пути праведности", говорится в сообщении.Ранее сайт Святого престола опубликовал декларацию департамента вероучения "Fiducia supplicans" (лат. "Взывая к доверию"), одобренную папой Римским. Она позволяет благословлять людей одного пола, состоящих в парах, но не позволяет "ритуализации и имитации" свадьбы, а само благословение не означает одобрения союза. Обширный документ также описывает благословение в таинстве брака, объявляя недопустимыми "обряды и молитвы, которые могут создать путаницу в том, что представляет собой брак" и "тем, что ему противоречит". Благословение людей в однополых союзах не может даваться для того, чтобы узаконить подобный союз, и не означает их признания Церковью и даже отдаленно не может быть привязано к заключению брака, сказал РИА Новости после этого генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. Синодальная библейско-богословская комиссия под председательством митрополита Илариона сочла документ отходом от христианского учения.

https://ria.ru/20240229/ilarion-1930145202.html

https://ria.ru/20240212/vatikan-1926885188.html

https://ria.ru/20240301/rpts-1930458181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, россия, листвянка, религия