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Карлсона отличает желание слушать, заявил Песков - РИА Новости, 01.03.2024
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13:28 01.03.2024 (обновлено: 13:41 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/karlson-1930469202.html
Карлсона отличает желание слушать, заявил Песков
Карлсона отличает желание слушать, заявил Песков - РИА Новости, 01.03.2024
Карлсона отличает желание слушать, заявил Песков
Никто в России не пытался обратить американского журналиста Такера Карлсона, бравшего интервью у президента РФ Владимира Путина, в свою веру, это было бы глупо, РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:28
2024-03-01T13:41
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Никто в России не пытался обратить американского журналиста Такера Карлсона, бравшего интервью у президента РФ Владимира Путина, в свою веру, это было бы глупо, намерений таких не было, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вы знаете, Такер Карлсон - он американский журналист, и у него свое мировоззрение, с очень-очень многим, что у нас в стране, он категорически не согласен. И сам тот факт, что он брал интервью у Путина, естественно, не означает, что кто-то пытался его обратить в свою веру. Это было бы глупо. И ни у кого таких намерений не было", - сказал Песков, комментируя интервью Карлсона, в которым он назвал слова Путина о денатификации абсолютным ребячеством и самым глупым, что он слышал. Он добавил, что Карлсон выгодно отличается от других своим желанием слушать разные точки зрения и доводить их до своих слушателей и зрителей. "Вот этим он отличается выгодно от других. А так он, да, он американец, он многого не понимает, но слушает. Этим он отличается от других", - сказал Песков. Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью с момента публикации в соцсети X набрало более 207 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 18,6 миллиона просмотров.Как ранее сообщала агентству зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко ("Единая Россия"), интервью президента Путина Карлсону указывает политикам Запада на опасность поддержки нацистских идей, по ее словам, необходимо помнить, к чему это привело в ходе всемирной истории.
https://ria.ru/20240228/moskva-1929911309.html
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россия, сша, такер карлсон, владимир путин, дмитрий песков, нато, youtube, общество
Россия, США, Такер Карлсон, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, YouTube, Общество
Карлсона отличает желание слушать, заявил Песков

Песков: никто в России не пытался обратить журналиста Карлсона в свою веру

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Американский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Американский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Никто в России не пытался обратить американского журналиста Такера Карлсона, бравшего интервью у президента РФ Владимира Путина, в свою веру, это было бы глупо, намерений таких не было, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы знаете, Такер Карлсон - он американский журналист, и у него свое мировоззрение, с очень-очень многим, что у нас в стране, он категорически не согласен. И сам тот факт, что он брал интервью у Путина, естественно, не означает, что кто-то пытался его обратить в свою веру. Это было бы глупо. И ни у кого таких намерений не было", - сказал Песков, комментируя интервью Карлсона, в которым он назвал слова Путина о денатификации абсолютным ребячеством и самым глупым, что он слышал.
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Он добавил, что Карлсон выгодно отличается от других своим желанием слушать разные точки зрения и доводить их до своих слушателей и зрителей.
«
"Вот этим он отличается выгодно от других. А так он, да, он американец, он многого не понимает, но слушает. Этим он отличается от других", - сказал Песков.
Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью с момента публикации в соцсети X набрало более 207 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 18,6 миллиона просмотров.
Как ранее сообщала агентству зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко ("Единая Россия"), интервью президента Путина Карлсону указывает политикам Запада на опасность поддержки нацистских идей, по ее словам, необходимо помнить, к чему это привело в ходе всемирной истории.
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РоссияСШАТакер КарлсонВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОYouTubeОбщество
 
 
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