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Умер Игорь Капатов, озвучивавший персонажа в "Спокойной ночи, малыши!" - РИА Новости, 01.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:09 01.03.2024 (обновлено: 01:11 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/kapatov-1930375850.html
Умер Игорь Капатов, озвучивавший персонажа в "Спокойной ночи, малыши!"
Умер Игорь Капатов, озвучивавший персонажа в "Спокойной ночи, малыши!" - РИА Новости, 01.03.2024
Умер Игорь Капатов, озвучивавший персонажа в "Спокойной ночи, малыши!"
Российский актер, народный артист Башкирии Игорь Капатов умер на 71-м году жизни, сообщил во "ВКонтакте" Башкирский государственный театр кукол. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T01:09
2024-03-01T01:11
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Российский актер, народный артист Башкирии Игорь Капатов умер на 71-м году жизни, сообщил во "ВКонтакте" Башкирский государственный театр кукол."Светлая память об Игоре Альбертовиче Капатове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал любил. Коллектив Башкирского государственного театра кукол выражает глубочайшие соболезнования родным и близким покойного", - говорится в некрологе.Причина смерти артиста не уточняется.Капатов родился в 1953 году в городе Горький (ныне Нижний Новгород). В 1977 году окончил Горьковское театральное училище искусств, после стал работать в труппе Башкирского государственного театра кукол. В 1982 году был принят в труппу Государственного академического русского драматического театра.Фильмография артиста насчитывает 23 работы, в основном эпизодические роли. С 2001 года Капатов озвучивал персонажа Мишутку в телепередаче "Спокойной ночи, малыши!".
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Культура, Нижний Новгород, Россия
Умер Игорь Капатов, озвучивавший персонажа в "Спокойной ночи, малыши!"

Актер Игорь Капатов, озвучивавший "Спокойной ночи, малыши!", умер в 70 лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Российский актер, народный артист Башкирии Игорь Капатов умер на 71-м году жизни, сообщил во "ВКонтакте" Башкирский государственный театр кукол.
«
"Светлая память об Игоре Альбертовиче Капатове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал любил. Коллектив Башкирского государственного театра кукол выражает глубочайшие соболезнования родным и близким покойного", - говорится в некрологе.
Причина смерти артиста не уточняется.
Капатов родился в 1953 году в городе Горький (ныне Нижний Новгород). В 1977 году окончил Горьковское театральное училище искусств, после стал работать в труппе Башкирского государственного театра кукол. В 1982 году был принят в труппу Государственного академического русского драматического театра.
Фильмография артиста насчитывает 23 работы, в основном эпизодические роли. С 2001 года Капатов озвучивал персонажа Мишутку в телепередаче "Спокойной ночи, малыши!".
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