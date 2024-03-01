https://ria.ru/20240301/kapatov-1930375850.html

Умер Игорь Капатов, озвучивавший персонажа в "Спокойной ночи, малыши!"

Умер Игорь Капатов, озвучивавший персонажа в "Спокойной ночи, малыши!" - РИА Новости, 01.03.2024

Умер Игорь Капатов, озвучивавший персонажа в "Спокойной ночи, малыши!"

Российский актер, народный артист Башкирии Игорь Капатов умер на 71-м году жизни, сообщил во "ВКонтакте" Башкирский государственный театр кукол. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T01:09

2024-03-01T01:09

2024-03-01T01:11

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Российский актер, народный артист Башкирии Игорь Капатов умер на 71-м году жизни, сообщил во "ВКонтакте" Башкирский государственный театр кукол."Светлая память об Игоре Альбертовиче Капатове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал любил. Коллектив Башкирского государственного театра кукол выражает глубочайшие соболезнования родным и близким покойного", - говорится в некрологе.Причина смерти артиста не уточняется.Капатов родился в 1953 году в городе Горький (ныне Нижний Новгород). В 1977 году окончил Горьковское театральное училище искусств, после стал работать в труппе Башкирского государственного театра кукол. В 1982 году был принят в труппу Государственного академического русского драматического театра.Фильмография артиста насчитывает 23 работы, в основном эпизодические роли. С 2001 года Капатов озвучивал персонажа Мишутку в телепередаче "Спокойной ночи, малыши!".

https://ria.ru/20240228/vovk-1930022223.html

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