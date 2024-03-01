https://ria.ru/20240301/kanikuly-1930528887.html
Для участников СВО улучшат условия кредитных каникул
Для участников СВО улучшат условия кредитных каникул - РИА Новости, 01.03.2024
Для участников СВО улучшат условия кредитных каникул
Правительство РФ подготовило поправки, улучшающие условия кредитных каникул для бойцов специальной военной операции, они предусматривают списание процентов по... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:18
2024-03-01T16:18
2024-03-01T16:18
специальная военная операция на украине
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правительство РФ подготовило поправки, улучшающие условия кредитных каникул для бойцов специальной военной операции, они предусматривают списание процентов по кредитам, которые начислялись в процессе кредитных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Сегодня в повестке заседания - вопрос о помощи участникам СВО... По поручению главы государства подготовлены поправки в законодательство, которые улучшают условия кредитных каникул. Теперь начисленные за это время проценты по займам военнослужащих и их родных будут списываться, а если они уже выплачены, такие средства пойдут на зачет по погашению основного долга либо иных обязательств", - сказал Мишустин на совещании с кабмином. Он добавил, что это решение поможет снизить финансовую нагрузку на тех, кто защищает страну, выполняя сложные и опасные задачи. "Решение поможет снизить финансовую нагрузку на тех, кто защищает Родину, выполняя сложные и опасные задачи", – подчеркнул Мишустин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Для участников СВО улучшат условия кредитных каникул
Правительство подготовило поправки по условиям кредитных каникул участникам СВО
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правительство РФ подготовило поправки, улучшающие условия кредитных каникул для бойцов специальной военной операции, они предусматривают списание процентов по кредитам, которые начислялись в процессе кредитных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Сегодня в повестке заседания - вопрос о помощи участникам СВО... По поручению главы государства подготовлены поправки в законодательство, которые улучшают условия кредитных каникул. Теперь начисленные за это время проценты по займам военнослужащих и их родных будут списываться, а если они уже выплачены, такие средства пойдут на зачет по погашению основного долга либо иных обязательств", - сказал Мишустин
на совещании с кабмином.
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Он добавил, что это решение поможет снизить финансовую нагрузку на тех, кто защищает страну, выполняя сложные и опасные задачи.
"Решение поможет снизить финансовую нагрузку на тех, кто защищает Родину, выполняя сложные и опасные задачи", – подчеркнул Мишустин.
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