Рейтинг@Mail.ru
Для участников СВО улучшат условия кредитных каникул - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/kanikuly-1930528887.html
Для участников СВО улучшат условия кредитных каникул
Для участников СВО улучшат условия кредитных каникул - РИА Новости, 01.03.2024
Для участников СВО улучшат условия кредитных каникул
Правительство РФ подготовило поправки, улучшающие условия кредитных каникул для бойцов специальной военной операции, они предусматривают списание процентов по... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:18
2024-03-01T16:18
специальная военная операция на украине
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925999233_0:79:1154:728_1920x0_80_0_0_96463538bdfff70aaf6b9054d05144df.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правительство РФ подготовило поправки, улучшающие условия кредитных каникул для бойцов специальной военной операции, они предусматривают списание процентов по кредитам, которые начислялись в процессе кредитных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Сегодня в повестке заседания - вопрос о помощи участникам СВО... По поручению главы государства подготовлены поправки в законодательство, которые улучшают условия кредитных каникул. Теперь начисленные за это время проценты по займам военнослужащих и их родных будут списываться, а если они уже выплачены, такие средства пойдут на зачет по погашению основного долга либо иных обязательств", - сказал Мишустин на совещании с кабмином. Он добавил, что это решение поможет снизить финансовую нагрузку на тех, кто защищает страну, выполняя сложные и опасные задачи. "Решение поможет снизить финансовую нагрузку на тех, кто защищает Родину, выполняя сложные и опасные задачи", – подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
https://radiosputnik.ru/20240229/poslanie-1930323227.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925999233_0:0:1076:807_1920x0_80_0_0_cdb3d1ee4463ea2872d7698f39b727f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Для участников СВО улучшат условия кредитных каникул

Правительство подготовило поправки по условиям кредитных каникул участникам СВО

© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на линии боевого соприкосновения
Военнослужащие РФ на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Юрий Войткевич
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на линии боевого соприкосновения . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правительство РФ подготовило поправки, улучшающие условия кредитных каникул для бойцов специальной военной операции, они предусматривают списание процентов по кредитам, которые начислялись в процессе кредитных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Сегодня в повестке заседания - вопрос о помощи участникам СВО... По поручению главы государства подготовлены поправки в законодательство, которые улучшают условия кредитных каникул. Теперь начисленные за это время проценты по займам военнослужащих и их родных будут списываться, а если они уже выплачены, такие средства пойдут на зачет по погашению основного долга либо иных обязательств", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Новая элита. Путин определил будущее России
29 февраля, 14:34
Он добавил, что это решение поможет снизить финансовую нагрузку на тех, кто защищает страну, выполняя сложные и опасные задачи.
"Решение поможет снизить финансовую нагрузку на тех, кто защищает Родину, выполняя сложные и опасные задачи", – подчеркнул Мишустин.
Журналисты смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
"У каждого свое". Что пишут о послании Путина мировые СМИ
29 февраля, 18:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала