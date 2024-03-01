Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае 18-летняя девушка избила школьницу - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/izbienie-1930616485.html
В Пермском крае 18-летняя девушка избила школьницу
В Пермском крае 18-летняя девушка избила школьницу - РИА Новости, 01.03.2024
В Пермском крае 18-летняя девушка избила школьницу
Следователи возбудили дело после избиения девушкой школьницы в Березниках Пермского края, сообщает региональное управление СКР. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T23:55
2024-03-01T23:55
происшествия
пермский край
березники
юбилейный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602932005_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_dc0cd9646b182457a8c87f7b00b33ff6.jpg
ПЕРМЬ, 1 мар - РИА Новости. Следователи возбудили дело после избиения девушкой школьницы в Березниках Пермского края, сообщает региональное управление СКР. По данным ведомства, ночью 26 февраля на улице у одного из домов на улице Юбилейная в пермских Березниках 18-летняя девушка из хулиганских побуждений избила несовершеннолетнюю 2008 года рождения. "В городе Березники Пермского края по факту причинения побоев несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении. Ранее в Telegram-канале было опубликовано видео, на котором в темноте несколько молодых людей стоят вокруг девочки. Одна из девушек ее бьет. Снимающий происходящее на видео юноша обзывает "жертву", просит продолжить издевательства.
https://ria.ru/20240301/izbienie-1930526305.html
пермский край
березники
юбилейный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602932005_0:249:2398:2048_1920x0_80_0_0_af5386a9c2bf6fa8fea93d14fc9ab2f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, березники, юбилейный
Происшествия, Пермский край, Березники, Юбилейный
В Пермском крае 18-летняя девушка избила школьницу

В Березниках Пермского края 18-летняя девушка избила школьницу, возбуждено дело

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 1 мар - РИА Новости. Следователи возбудили дело после избиения девушкой школьницы в Березниках Пермского края, сообщает региональное управление СКР.
По данным ведомства, ночью 26 февраля на улице у одного из домов на улице Юбилейная в пермских Березниках 18-летняя девушка из хулиганских побуждений избила несовершеннолетнюю 2008 года рождения.
«
"В городе Березники Пермского края по факту причинения побоев несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении.
Ранее в Telegram-канале было опубликовано видео, на котором в темноте несколько молодых людей стоят вокруг девочки. Одна из девушек ее бьет. Снимающий происходящее на видео юноша обзывает "жертву", просит продолжить издевательства.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
В Екатеринбурге мужчине, избившему ребенка до разрыва селезенки, дали срок
Вчера, 16:10
 
ПроисшествияПермский крайБерезникиЮбилейный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала