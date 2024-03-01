https://ria.ru/20240301/izbienie-1930526305.html

В Екатеринбурге мужчине, избившему ребенка до разрыва селезенки, дали срок

В Екатеринбурге мужчине, избившему ребенка до разрыва селезенки, дали срок - РИА Новости, 01.03.2024

В Екатеринбурге мужчине, избившему ребенка до разрыва селезенки, дали срок

Суд Екатеринбурга приговорил местного жителя к 4 годам колонии за причинение тяжких травм 12-летнему ребенку, сообщила пресс-служба свердловской прокуратуры. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:10

2024-03-01T16:10

2024-03-01T16:10

происшествия

екатеринбург

нижний тагил

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Суд Екатеринбурга приговорил местного жителя к 4 годам колонии за причинение тяжких травм 12-летнему ребенку, сообщила пресс-служба свердловской прокуратуры. По данным ведомства, в мае 2023 года мужчина на лестничной площадке в доме по улице Родонитовой в Екатеринбурге поругался с 12-летним мальчиком. Накануне подросток с одноклассником дразнили его, и тот, "используя малозначительный повод", несколько раз ударил ребенка по голове и телу. Бил руками и ногами, следует из релиза. В итоге пострадавшему причинена сочетанная травма грудной клетки и живота, ушиб легкого и разрыв селезенки. Было заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. "Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил Павлу Кокушкину, уроженцу Нижнего Тагила, 1976 года рождения, наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – следует из сообщения прокуратуры. Отмечается также, что суд взыскал с осужденного в пользу подростка 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

https://ria.ru/20240225/izbienie-1929438355.html

екатеринбург

нижний тагил

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, нижний тагил