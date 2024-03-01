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В Екатеринбурге мужчине, избившему ребенка до разрыва селезенки, дали срок - РИА Новости, 01.03.2024
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16:10 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/izbienie-1930526305.html
В Екатеринбурге мужчине, избившему ребенка до разрыва селезенки, дали срок
В Екатеринбурге мужчине, избившему ребенка до разрыва селезенки, дали срок - РИА Новости, 01.03.2024
В Екатеринбурге мужчине, избившему ребенка до разрыва селезенки, дали срок
Суд Екатеринбурга приговорил местного жителя к 4 годам колонии за причинение тяжких травм 12-летнему ребенку, сообщила пресс-служба свердловской прокуратуры. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:10
2024-03-01T16:10
происшествия
екатеринбург
нижний тагил
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Суд Екатеринбурга приговорил местного жителя к 4 годам колонии за причинение тяжких травм 12-летнему ребенку, сообщила пресс-служба свердловской прокуратуры. По данным ведомства, в мае 2023 года мужчина на лестничной площадке в доме по улице Родонитовой в Екатеринбурге поругался с 12-летним мальчиком. Накануне подросток с одноклассником дразнили его, и тот, "используя малозначительный повод", несколько раз ударил ребенка по голове и телу. Бил руками и ногами, следует из релиза. В итоге пострадавшему причинена сочетанная травма грудной клетки и живота, ушиб легкого и разрыв селезенки. Было заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. "Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил Павлу Кокушкину, уроженцу Нижнего Тагила, 1976 года рождения, наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – следует из сообщения прокуратуры. Отмечается также, что суд взыскал с осужденного в пользу подростка 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
https://ria.ru/20240225/izbienie-1929438355.html
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происшествия, екатеринбург, нижний тагил
Происшествия, Екатеринбург, Нижний Тагил
В Екатеринбурге мужчине, избившему ребенка до разрыва селезенки, дали срок

Екатеринбуржцу, избившему мальчика до разрыва селезенки, дали 4 года колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Суд Екатеринбурга приговорил местного жителя к 4 годам колонии за причинение тяжких травм 12-летнему ребенку, сообщила пресс-служба свердловской прокуратуры.
По данным ведомства, в мае 2023 года мужчина на лестничной площадке в доме по улице Родонитовой в Екатеринбурге поругался с 12-летним мальчиком. Накануне подросток с одноклассником дразнили его, и тот, "используя малозначительный повод", несколько раз ударил ребенка по голове и телу. Бил руками и ногами, следует из релиза. В итоге пострадавшему причинена сочетанная травма грудной клетки и живота, ушиб легкого и разрыв селезенки. Было заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.
«
"Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил Павлу Кокушкину, уроженцу Нижнего Тагила, 1976 года рождения, наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – следует из сообщения прокуратуры.
Отмечается также, что суд взыскал с осужденного в пользу подростка 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
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ПроисшествияЕкатеринбургНижний Тагил
 
 
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