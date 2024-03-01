https://ria.ru/20240301/inostrantsy-1930588704.html

Иностранцы на ВФМ в Сириусе рассказали о впечатлениях о России

Иностранцы на ВФМ в Сириусе рассказали о впечатлениях о России - РИА Новости, 01.03.2024

Иностранцы на ВФМ в Сириусе рассказали о впечатлениях о России

Иностранцы, прибывшие на проходящий в Сириусе Всемирный фестиваль молодежи, рассказали РИА Новости, что их приезд в Россию разрушил популярные стереотипы о... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T19:51

2024-03-01T19:51

2024-03-01T19:51

россия

зимбабве

сочи

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 1 мар - РИА Новости. Иностранцы, прибывшие на проходящий в Сириусе Всемирный фестиваль молодежи, рассказали РИА Новости, что их приезд в Россию разрушил популярные стереотипы о россиянах и стал настоящим приключением для них. Прибывший в Сочи член панамской молодежной делегации признался в беседе с агентством, что перед приездом в Россию испытывал страх. "Самый распространенный стереотип - то, что (россияне - ред.) очень серьезные, грубые, а мы - противоположность, потому что панамцы очень жизнерадостные, всегда навеселе, очень расслабленные и теплые", - добавил он. Однако в России им оказали теплый прием, идущий вразрез со стереотипами. "Это большой опыт, большое приключение. Мы хотели поделиться частичкой панамского тепла со всеми россиянами. Очень счастливы здесь быть", - сказал молодой человек. Делегат из Пакистана, поговоривший с РИА Новости, суммарно провел 23 часа в воздухе, добираясь в Сочи. Это его первая поездка в Россию. "Мне очень нравится (Россия - ред.). Это большая, очень красивая страна с хорошими людьми, богатой культурой и этническим многообразием, что мне очень нравится", - добавил он. Молодой человек из Зимбабве выразил благодарность за переданное его стране российское зерно. "Президент (Владимир) Путин - хороший брат моего президента и зимбабвийцев... Мы, молодежь Зимбабве, хотим и дальше располагать тесными отношениями, которые есть у Зимбабве с Россией и другими прогрессивными странами мира. Поэтому мы здесь", - добавил он. Девушки, прибывшие из Мексики, рассказали агентству, что намерены исполнить на фестивале традиционные танцы разных штатов своей страны. В России для них "даже сидеть в самолете и видеть пейзажи было приключением", рассказала одна из мексиканок. По словам другой девушки, россияне - "очень приятные" люди, потому что всегда приходят на помощь, несмотря на языковые различия. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240301/festival-1930587469.html

https://ria.ru/20240229/sirius-1930337125.html

россия

зимбабве

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, зимбабве, сочи, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024