Рейтинг@Mail.ru
В сенате США заявили о планах быстро снять вопрос с импичментом главе МВБ - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:36 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/impichment-1930379829.html
В сенате США заявили о планах быстро снять вопрос с импичментом главе МВБ
В сенате США заявили о планах быстро снять вопрос с импичментом главе МВБ - РИА Новости, 01.03.2024
В сенате США заявили о планах быстро снять вопрос с импичментом главе МВБ
Контролирующие сенат США демократы намерены в короткие сроки решить вопрос с импичментом министру внутренней безопасности страны Алехандро Майоркасу и видят для РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T02:36
2024-03-01T02:36
сша
выборы президента сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154349/43/1543494393_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_f88f0a6b23b70757303109e781438c03.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Контролирующие сенат США демократы намерены в короткие сроки решить вопрос с импичментом министру внутренней безопасности страны Алехандро Майоркасу и видят для этого ряд возможных путей, заявил глава Юридического комитета сената и координатор Демократической партии в верхней палате конгресса Дик Дурбин. "Существуют различные способы решить эту политическую выходку со стороны палаты представителей, которая демонстрирует, почему у нас имеется проблема", - сообщил он в эфире Блумберг в ответ на вопрос о планах сенаторов завершить процедуру импичмента Майоркаса. По словам Дурбина, основания для импичмента главы ведомства отсутствуют и Майоркас не совершал никаких преступлений или проступков. "Это пустая трата времени для сената. Я надеюсь, что у нас уйдет очень мало времени. Нужно закатать рукава и начать решать проблемы на двухпартийной основе вместо того, чтобы заниматься политическими выходками", - сказал демократ. В феврале палата представителей по итогам проведенного голосования приняла резолюцию об объявлении импичмента министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу. Это решение поддержали 214 конгрессменов, против выступили 213. Майоркас является членом администрации Байдена, американский лидер его публично поддерживает. Сенат США, которому предстоит принять окончательное решение по импичменту, в настоящее время также контролируется демократами. Резолюция об импичменте Майоркасу стала вторым подобным решением в отношении главы федерального ведомства за всю историю США. В прошлый раз палата представителей принимала резолюцию об импичменте военному министру Уильяму Белнапу 2 марта 1876 года в связи с обвинениями в коррупционном скандале. В тот же день он подал в отставку. Тем не менее, полтора столетия назад главу ведомства защитил сенат, оправдав Белнапа уже после того, как он покинул свой пост. В случае с Майоркасом, которого палата представителей обвинила в разразившемся в стране миграционном кризисе, контролирующие сенат демократы с большой вероятностью также встанут на сторону министра.
https://ria.ru/20240214/bayden-1927221276.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154349/43/1543494393_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_34ef638ddc65a9e65be76bf9449d2daa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, выборы президента сша, в мире
США, Выборы президента США, В мире
В сенате США заявили о планах быстро снять вопрос с импичментом главе МВБ

Сенатор США Дурбин заявил о планах быстро снять вопрос с импичментом главе МВБ

© РИА Новости / Григорий Дубовицкий | Перейти в медиабанкЗдание Конгресса в Вашингтоне
Здание Конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Григорий Дубовицкий
Перейти в медиабанк
Здание Конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Контролирующие сенат США демократы намерены в короткие сроки решить вопрос с импичментом министру внутренней безопасности страны Алехандро Майоркасу и видят для этого ряд возможных путей, заявил глава Юридического комитета сената и координатор Демократической партии в верхней палате конгресса Дик Дурбин.
«
"Существуют различные способы решить эту политическую выходку со стороны палаты представителей, которая демонстрирует, почему у нас имеется проблема", - сообщил он в эфире Блумберг в ответ на вопрос о планах сенаторов завершить процедуру импичмента Майоркаса.
По словам Дурбина, основания для импичмента главы ведомства отсутствуют и Майоркас не совершал никаких преступлений или проступков.
"Это пустая трата времени для сената. Я надеюсь, что у нас уйдет очень мало времени. Нужно закатать рукава и начать решать проблемы на двухпартийной основе вместо того, чтобы заниматься политическими выходками", - сказал демократ.
В феврале палата представителей по итогам проведенного голосования приняла резолюцию об объявлении импичмента министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу. Это решение поддержали 214 конгрессменов, против выступили 213.
Майоркас является членом администрации Байдена, американский лидер его публично поддерживает. Сенат США, которому предстоит принять окончательное решение по импичменту, в настоящее время также контролируется демократами.
Резолюция об импичменте Майоркасу стала вторым подобным решением в отношении главы федерального ведомства за всю историю США. В прошлый раз палата представителей принимала резолюцию об импичменте военному министру Уильяму Белнапу 2 марта 1876 года в связи с обвинениями в коррупционном скандале. В тот же день он подал в отставку. Тем не менее, полтора столетия назад главу ведомства защитил сенат, оправдав Белнапа уже после того, как он покинул свой пост.
В случае с Майоркасом, которого палата представителей обвинила в разразившемся в стране миграционном кризисе, контролирующие сенат демократы с большой вероятностью также встанут на сторону министра.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Байден раскритиковал республиканцев за импичмент главе МВБ США
14 февраля, 04:59
 
СШАВыборы президента СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала