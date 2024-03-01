https://ria.ru/20240301/impichment-1930379829.html

В сенате США заявили о планах быстро снять вопрос с импичментом главе МВБ

В сенате США заявили о планах быстро снять вопрос с импичментом главе МВБ - РИА Новости, 01.03.2024

В сенате США заявили о планах быстро снять вопрос с импичментом главе МВБ

Контролирующие сенат США демократы намерены в короткие сроки решить вопрос с импичментом министру внутренней безопасности страны Алехандро Майоркасу и видят для РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T02:36

2024-03-01T02:36

2024-03-01T02:36

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Контролирующие сенат США демократы намерены в короткие сроки решить вопрос с импичментом министру внутренней безопасности страны Алехандро Майоркасу и видят для этого ряд возможных путей, заявил глава Юридического комитета сената и координатор Демократической партии в верхней палате конгресса Дик Дурбин. "Существуют различные способы решить эту политическую выходку со стороны палаты представителей, которая демонстрирует, почему у нас имеется проблема", - сообщил он в эфире Блумберг в ответ на вопрос о планах сенаторов завершить процедуру импичмента Майоркаса. По словам Дурбина, основания для импичмента главы ведомства отсутствуют и Майоркас не совершал никаких преступлений или проступков. "Это пустая трата времени для сената. Я надеюсь, что у нас уйдет очень мало времени. Нужно закатать рукава и начать решать проблемы на двухпартийной основе вместо того, чтобы заниматься политическими выходками", - сказал демократ. В феврале палата представителей по итогам проведенного голосования приняла резолюцию об объявлении импичмента министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу. Это решение поддержали 214 конгрессменов, против выступили 213. Майоркас является членом администрации Байдена, американский лидер его публично поддерживает. Сенат США, которому предстоит принять окончательное решение по импичменту, в настоящее время также контролируется демократами. Резолюция об импичменте Майоркасу стала вторым подобным решением в отношении главы федерального ведомства за всю историю США. В прошлый раз палата представителей принимала резолюцию об импичменте военному министру Уильяму Белнапу 2 марта 1876 года в связи с обвинениями в коррупционном скандале. В тот же день он подал в отставку. Тем не менее, полтора столетия назад главу ведомства защитил сенат, оправдав Белнапа уже после того, как он покинул свой пост. В случае с Майоркасом, которого палата представителей обвинила в разразившемся в стране миграционном кризисе, контролирующие сенат демократы с большой вероятностью также встанут на сторону министра.

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