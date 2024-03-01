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Следствие попросило арестовать россиянку Егорову по делу о госизмене - РИА Новости, 01.03.2024
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16:54 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/gosizmena-1930540699.html
Следствие попросило арестовать россиянку Егорову по делу о госизмене
Следствие попросило арестовать россиянку Егорову по делу о госизмене - РИА Новости, 01.03.2024
Следствие попросило арестовать россиянку Егорову по делу о госизмене
Следствие обратилось с ходатайством в Мещанский суд Москвы о заключении под стражу гражданки Егоровой по статье о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:54
2024-03-01T16:54
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Следствие обратилось с ходатайством в Мещанский суд Москвы о заключении под стражу гражданки Егоровой по статье о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. "Поступил материал в отношении Егоровой В.В. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Согласно картотеке Мещанского суда Москвы, Егоровой вменяют статью 275 УК РФ (государственная измена). Суть дела в инстанции не раскрыли и не сообщили сведений о личности фигурантки.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Следствие попросило арестовать россиянку Егорову по делу о госизмене

Следствие попросило суд в Москве арестовать россиянку Егорову за госизмену

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Следствие обратилось с ходатайством в Мещанский суд Москвы о заключении под стражу гражданки Егоровой по статье о госизмене, сообщили РИА Новости в суде.
"Поступил материал в отношении Егоровой В.В. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Согласно картотеке Мещанского суда Москвы, Егоровой вменяют статью 275 УК РФ (государственная измена).
Суть дела в инстанции не раскрыли и не сообщили сведений о личности фигурантки.
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