https://ria.ru/20240301/gosizmena-1930540699.html

Следствие попросило арестовать россиянку Егорову по делу о госизмене

Следствие попросило арестовать россиянку Егорову по делу о госизмене - РИА Новости, 01.03.2024

Следствие попросило арестовать россиянку Егорову по делу о госизмене

Следствие обратилось с ходатайством в Мещанский суд Москвы о заключении под стражу гражданки Егоровой по статье о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:54

2024-03-01T16:54

2024-03-01T16:54

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Следствие обратилось с ходатайством в Мещанский суд Москвы о заключении под стражу гражданки Егоровой по статье о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. "Поступил материал в отношении Егоровой В.В. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Согласно картотеке Мещанского суда Москвы, Егоровой вменяют статью 275 УК РФ (государственная измена). Суть дела в инстанции не раскрыли и не сообщили сведений о личности фигурантки.

https://ria.ru/20240220/arest-1928513186.html

москва

россия

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Кирилл Волков

происшествия, москва, россия