https://ria.ru/20240301/gosizmena-1930540699.html
Следствие попросило арестовать россиянку Егорову по делу о госизмене
Следствие попросило арестовать россиянку Егорову по делу о госизмене - РИА Новости, 01.03.2024
Следствие попросило арестовать россиянку Егорову по делу о госизмене
Следствие обратилось с ходатайством в Мещанский суд Москвы о заключении под стражу гражданки Егоровой по статье о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:54
2024-03-01T16:54
2024-03-01T16:54
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Следствие обратилось с ходатайством в Мещанский суд Москвы о заключении под стражу гражданки Егоровой по статье о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. "Поступил материал в отношении Егоровой В.В. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Согласно картотеке Мещанского суда Москвы, Егоровой вменяют статью 275 УК РФ (государственная измена). Суть дела в инстанции не раскрыли и не сообщили сведений о личности фигурантки.
https://ria.ru/20240220/arest-1928513186.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Следствие попросило арестовать россиянку Егорову по делу о госизмене
Следствие попросило суд в Москве арестовать россиянку Егорову за госизмену