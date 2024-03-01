https://ria.ru/20240301/goroda-1930524360.html

Мишустин рассказал о программе развития городов

Мишустин рассказал о программе развития городов - РИА Новости, 01.03.2024

Мишустин рассказал о программе развития городов

Программа развития малых и крупных городов охватит около 2 тысяч населенных пунктов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:04

2024-03-01T16:04

2024-03-01T16:04

экономика

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Программа развития малых и крупных городов охватит около 2 тысяч населенных пунктов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу. "Предстоит также разработать и реализовать мастер-планы для 200 крупных и малых городов. Всего программа развития должна охватить порядка 2 тысяч населенных пунктов. Оказать дополнительную помощь регионам, которые занимаются реконструкцией общественных пространств. И продлить еще на шесть лет индивидуальные программы 10 субъектов с низкой бюджетной обеспеченностью", - рассказал Мишустин. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил определить перечень более 200 крупных и малых российских городов, подготовить и реализовать для них мастер-планы.

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин