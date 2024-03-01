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Госдума обратится к бундестагу из-за записи разговора немецких офицеров - РИА Новости, 01.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:42 01.03.2024 (обновлено: 19:49 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930587198.html
Госдума обратится к бундестагу из-за записи разговора немецких офицеров
Госдума обратится к бундестагу из-за записи разговора немецких офицеров - РИА Новости, 01.03.2024
Госдума обратится к бундестагу из-за записи разговора немецких офицеров
Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщил в своем Telegram-канале об обращении к депутатам Бундестага в связи с их молчанием в отношении... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T19:42
2024-03-01T19:49
специальная военная операция на украине
в мире
василий пискарев
госдума рф
бундестаг германии
россия
германия
украина
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщил в своем Telegram-канале об обращении к депутатам Бундестага в связи с их молчанием в отношении обнародованного разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. "Зададим вопросы и депутатам Бундестага, почему они молчат и не высказывают свою позицию в ситуации, когда немецкие офицеры ведут речь о прямом военном вторжении на территорию России", - написал Пискарев. Он добавил, что в Бундестаге стоит перечитать надписи, оставленные советскими солдатами в 1945 году на стенах Рейхстага.
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в мире, василий пискарев, госдума рф, бундестаг германии, россия, германия, украина, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Специальная военная операция на Украине, В мире, Василий Пискарев, Госдума РФ, Бундестаг Германии, Россия, Германия, Украина, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Госдума обратится к бундестагу из-за записи разговора немецких офицеров

Пискарев: Госдума спросит бундестаг, почему он молчит о разговоре своих офицеров

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщил в своем Telegram-канале об обращении к депутатам Бундестага в связи с их молчанием в отношении обнародованного разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост.
Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
"Зададим вопросы и депутатам Бундестага, почему они молчат и не высказывают свою позицию в ситуации, когда немецкие офицеры ведут речь о прямом военном вторжении на территорию России", - написал Пискарев. Он добавил, что в Бундестаге стоит перечитать надписи, оставленные советскими солдатами в 1945 году на стенах Рейхстага.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Германия планирует уничтожение Крымского моста
Вчера, 15:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВасилий ПискаревГосдума РФБундестаг ГерманииРоссияГерманияУкраинаРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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