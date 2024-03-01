https://ria.ru/20240301/germaniya-1930587198.html

Госдума обратится к бундестагу из-за записи разговора немецких офицеров

Госдума обратится к бундестагу из-за записи разговора немецких офицеров - РИА Новости, 01.03.2024

Госдума обратится к бундестагу из-за записи разговора немецких офицеров

Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщил в своем Telegram-канале об обращении к депутатам Бундестага в связи с их молчанием в отношении... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T19:42

2024-03-01T19:42

2024-03-01T19:49

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщил в своем Telegram-канале об обращении к депутатам Бундестага в связи с их молчанием в отношении обнародованного разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. "Зададим вопросы и депутатам Бундестага, почему они молчат и не высказывают свою позицию в ситуации, когда немецкие офицеры ведут речь о прямом военном вторжении на территорию России", - написал Пискарев. Он добавил, что в Бундестаге стоит перечитать надписи, оставленные советскими солдатами в 1945 году на стенах Рейхстага.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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