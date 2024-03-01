СМИ раскрыли подробности биографии Герхартца, обсуждавшего удар по Крыму
Глава ВВС Германии потерял часть среднего пальца из-за советского МиГ-29
Инго Герхартц. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Советский МиГ-29 отрубил часть среднего пальца обсуждавшему удар по Крымскому мосту инспектору ВВС ФРГ Инго Герхартцу.
Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США, и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
"Он (Герхартц) даже летал на русских истребителях МиГ-29 из старых запасов ГДР, которые оставили ему подарок на память: во время тренировки острый как нож край фонаря кабины пилота упал на его средний палец, с тех пор одна его часть отсутствует", - говорится в тексте статьи журнала Focus, опубликованной в июне 2023 года.
Ряд немецких СМИ, наряду с Focus, приводили интересные подробности из жизни и карьеры командующего ВВС Германии.
В частности, газета Bild сообщала, что Герхартц рос в доме, который располагался рядом с одной из известных в Германии авиабаз, и мечтал стать пилотом с пяти лет. В 19 лет он вступил в бундесвер и через год стал проходить офицерскую подготовку. В 2018 году он стал самым молодым командующим ВВС ФРГ. Также отмечается, что по его стопам пошел его сын и стал служить в немецких ВВС.
Другое немецкое издание Eifel-Mosel-Zeitung сообщало, что, во время службы Герхартц совершил более 50 полетов на истребителе Tornado в Афганистане в 2009 году, где в течение восьми месяцев он был командиром авиационной эскадры и начальником крупнейшего немецкого лагеря за пределами Германии.
В официальных документах бундесвера отмечается, что с 2014 по 2015 годы он занимал пост заместителя пресс-секретаря министерства обороны Германии, когда министром была нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета Bild писала, что в 2023 году Герхартц руководил учениями НАТО Air Defender. При этом издание T-Online отмечало, что идея провести такие учения пришла к нему почти одновременно с вступлением в должность командующего ВВС в 2018 году. Он выступил с этим предложением во время первой поездки в США в новой должности. Издание добавляет, что Герхарц заявлял, что толчком для идеи проведения учений стало присоединение Крыма к России. При этом официально он заявлял, что учения НАТО Air Defender не являются провокацией против России.
Также сообщалось о том, что Герхартц говорил о том, что хотел бы остаться на посту командующего ВВС ФРГ еще на несколько лет.