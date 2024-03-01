Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли подробности биографии Герхартца, обсуждавшего удар по Крыму - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 01.03.2024 (обновлено: 17:18 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/gerkhartts-1930543897.html
СМИ раскрыли подробности биографии Герхартца, обсуждавшего удар по Крыму
СМИ раскрыли подробности биографии Герхартца, обсуждавшего удар по Крыму - РИА Новости, 01.03.2024
СМИ раскрыли подробности биографии Герхартца, обсуждавшего удар по Крыму
Советский МиГ-29 отрубил часть среднего пальца обсуждавшему удар по Крымскому мосту инспектору ВВС ФРГ Инго Герхартцу. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:07
2024-03-01T17:18
германия
маргарита симоньян
bild
нато
focus
миг-29
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
урсула фон дер ляйен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930501348_0:213:3178:2001_1920x0_80_0_0_23ab931462b343b24a843064bad2db1e.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Советский МиГ-29 отрубил часть среднего пальца обсуждавшему удар по Крымскому мосту инспектору ВВС ФРГ Инго Герхартцу. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США, и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. "Он (Герхартц) даже летал на русских истребителях МиГ-29 из старых запасов ГДР, которые оставили ему подарок на память: во время тренировки острый как нож край фонаря кабины пилота упал на его средний палец, с тех пор одна его часть отсутствует", - говорится в тексте статьи журнала Focus, опубликованной в июне 2023 года. Ряд немецких СМИ, наряду с Focus, приводили интересные подробности из жизни и карьеры командующего ВВС Германии. В частности, газета Bild сообщала, что Герхартц рос в доме, который располагался рядом с одной из известных в Германии авиабаз, и мечтал стать пилотом с пяти лет. В 19 лет он вступил в бундесвер и через год стал проходить офицерскую подготовку. В 2018 году он стал самым молодым командующим ВВС ФРГ. Также отмечается, что по его стопам пошел его сын и стал служить в немецких ВВС. Другое немецкое издание Eifel-Mosel-Zeitung сообщало, что, во время службы Герхартц совершил более 50 полетов на истребителе Tornado в Афганистане в 2009 году, где в течение восьми месяцев он был командиром авиационной эскадры и начальником крупнейшего немецкого лагеря за пределами Германии. В официальных документах бундесвера отмечается, что с 2014 по 2015 годы он занимал пост заместителя пресс-секретаря министерства обороны Германии, когда министром была нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Газета Bild писала, что в 2023 году Герхартц руководил учениями НАТО Air Defender. При этом издание T-Online отмечало, что идея провести такие учения пришла к нему почти одновременно с вступлением в должность командующего ВВС в 2018 году. Он выступил с этим предложением во время первой поездки в США в новой должности. Издание добавляет, что Герхарц заявлял, что толчком для идеи проведения учений стало присоединение Крыма к России. При этом официально он заявлял, что учения НАТО Air Defender не являются провокацией против России. Также сообщалось о том, что Герхартц говорил о том, что хотел бы остаться на посту командующего ВВС ФРГ еще на несколько лет.
https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html
https://ria.ru/20240229/sholts-1930326980.html
https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html
германия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930501348_447:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_ec45491455aa574e31d680a43b59c9d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, маргарита симоньян, bild, нато, focus, миг-29, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, урсула фон дер ляйен, россия, сша, в мире
Германия, Маргарита Симоньян, Bild, НАТО, Focus, МиГ-29, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, Урсула фон дер Ляйен, Россия, США, В мире
СМИ раскрыли подробности биографии Герхартца, обсуждавшего удар по Крыму

Глава ВВС Германии потерял часть среднего пальца из-за советского МиГ-29

© AFP 2024 / RONNY HARTMANNИнго Герхартц
Инго Герхартц - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AFP 2024 / RONNY HARTMANN
Инго Герхартц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Советский МиГ-29 отрубил часть среднего пальца обсуждавшему удар по Крымскому мосту инспектору ВВС ФРГ Инго Герхартцу.
Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США, и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
Бригадный генерал ВВС Германии Франк Грефе - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Что известно об участниках обсуждения удара по Крымскому мосту
Вчера, 14:17
"Он (Герхартц) даже летал на русских истребителях МиГ-29 из старых запасов ГДР, которые оставили ему подарок на память: во время тренировки острый как нож край фонаря кабины пилота упал на его средний палец, с тех пор одна его часть отсутствует", - говорится в тексте статьи журнала Focus, опубликованной в июне 2023 года.
Ряд немецких СМИ, наряду с Focus, приводили интересные подробности из жизни и карьеры командующего ВВС Германии.
В частности, газета Bild сообщала, что Герхартц рос в доме, который располагался рядом с одной из известных в Германии авиабаз, и мечтал стать пилотом с пяти лет. В 19 лет он вступил в бундесвер и через год стал проходить офицерскую подготовку. В 2018 году он стал самым молодым командующим ВВС ФРГ. Также отмечается, что по его стопам пошел его сын и стал служить в немецких ВВС.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
СМИ: Шольц случайно выдал секретные данные о британских войсках на Украине
29 февраля, 18:20
Другое немецкое издание Eifel-Mosel-Zeitung сообщало, что, во время службы Герхартц совершил более 50 полетов на истребителе Tornado в Афганистане в 2009 году, где в течение восьми месяцев он был командиром авиационной эскадры и начальником крупнейшего немецкого лагеря за пределами Германии.
В официальных документах бундесвера отмечается, что с 2014 по 2015 годы он занимал пост заместителя пресс-секретаря министерства обороны Германии, когда министром была нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета Bild писала, что в 2023 году Герхартц руководил учениями НАТО Air Defender. При этом издание T-Online отмечало, что идея провести такие учения пришла к нему почти одновременно с вступлением в должность командующего ВВС в 2018 году. Он выступил с этим предложением во время первой поездки в США в новой должности. Издание добавляет, что Герхарц заявлял, что толчком для идеи проведения учений стало присоединение Крыма к России. При этом официально он заявлял, что учения НАТО Air Defender не являются провокацией против России.
Также сообщалось о том, что Герхартц говорил о том, что хотел бы остаться на посту командующего ВВС ФРГ еще на несколько лет.
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Полная расшифровка разговора немецких военных об ударе по Крымскому мосту
Вчера, 14:14
 
ГерманияМаргарита СимоньянBildНАТОFocusМиГ-29Разговор немецких военных об атаке на Крымский мостУрсула фон дер ЛяйенРоссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала