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Эрдоган назвал ситуацию в Газе попыткой геноцида
Эрдоган назвал ситуацию в Газе попыткой геноцида - РИА Новости, 01.03.2024
Эрдоган назвал ситуацию в Газе попыткой геноцида
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что происходящее в Газе - это не война, а попытка геноцида. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:45
2024-03-01T16:45
2024-03-01T16:45
в мире
турция
палестина
израиль
реджеп тайип эрдоган
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что происходящее в Газе - это не война, а попытка геноцида. "То, что происходит в Газе, - это точно не война, это попытка геноцида. Потому что даже у войны есть мораль и закон, которым нужно следовать", - сказал Эрдоган, выступая в пятницу на официальной церемонии открытия Анатолийского дипломатического форума. По его словам, администрация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "продолжает свою политику массовых убийств так же безрассудно, как и вчера". Турецкий лидер также добавил, что западные державы, проводящие "лицемерную политику", становятся соучастниками кровопролития. "Если слова не будут подкреплены действиями, ни остановить угнетение в Палестине, ни обеспечить доверие к международному праву не удастся. Единственный способ покончить с угнетением в Палестине - это создание палестинского государства. Как Турция мы заявили, что готовы к этому. Мы внесем свой вклад в восстановление Газы", - заявил Эрдоган.
https://ria.ru/20240301/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, палестина, израиль, реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Турция, Палестина, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Эрдоган назвал ситуацию в Газе попыткой геноцида
Эрдоган: в секторе Газа происходит не война, а попытка геноцида