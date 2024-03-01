https://ria.ru/20240301/gaza-1930538834.html

Эрдоган назвал ситуацию в Газе попыткой геноцида

Эрдоган назвал ситуацию в Газе попыткой геноцида - РИА Новости, 01.03.2024

Эрдоган назвал ситуацию в Газе попыткой геноцида

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что происходящее в Газе - это не война, а попытка геноцида. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:45

2024-03-01T16:45

2024-03-01T16:45

в мире

турция

палестина

израиль

реджеп тайип эрдоган

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что происходящее в Газе - это не война, а попытка геноцида. "То, что происходит в Газе, - это точно не война, это попытка геноцида. Потому что даже у войны есть мораль и закон, которым нужно следовать", - сказал Эрдоган, выступая в пятницу на официальной церемонии открытия Анатолийского дипломатического форума. По его словам, администрация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "продолжает свою политику массовых убийств так же безрассудно, как и вчера". Турецкий лидер также добавил, что западные державы, проводящие "лицемерную политику", становятся соучастниками кровопролития. "Если слова не будут подкреплены действиями, ни остановить угнетение в Палестине, ни обеспечить доверие к международному праву не удастся. Единственный способ покончить с угнетением в Палестине - это создание палестинского государства. Как Турция мы заявили, что готовы к этому. Мы внесем свой вклад в восстановление Газы", - заявил Эрдоган.

https://ria.ru/20240301/konflikt-1915630213.html

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израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, палестина, израиль, реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа