https://ria.ru/20240301/gaza-1930379148.html

Глава МИД Канады осудила атаку на гуманитарный конвой в Газе

Глава МИД Канады осудила атаку на гуманитарный конвой в Газе - РИА Новости, 01.03.2024

Глава МИД Канады осудила атаку на гуманитарный конвой в Газе

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли назвала кошмаром атаку на жителей Газы во время раздачи гуманитарной помощи, подчеркнув, что насилию в отношении... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T02:20

2024-03-01T02:20

2024-03-01T02:20

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канада

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мелани жоли

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли назвала кошмаром атаку на жителей Газы во время раздачи гуманитарной помощи, подчеркнув, что насилию в отношении мирных палестинцев необходимо положить конец. "Я считаю, что это кошмар. По моему мнению, насилие должно прекратиться. Я думаю, что мирное население не должно становиться объектом нападений", - сказал Жоли журналистам. Трансляцию ее выступления вели канадские федеральные телеканалы. Как отметила канадский министр, "необходимо гарантировать, чтобы международная помощь поступала в Газу, а люди, которые отправляются за ней, чтобы выжить, были защищены". Палестинские СМИ ранее сообщали, что Израиль 29 февраля нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, где сотни голодающих палестинцев собрались, чтобы получить гуманитарную помощь. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что жители Газы бросились обворовывать грузовики с гуманитарной помощью, в результате возникла давка, в которой несколько десятков человек получили травмы. Позднее армия заявила, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков. Израильский телеканал I24 News утверждал со ссылкой на военных, что в результате инцидента некоторые палестинцы двинулись в сторону позиций израильских военных, которые открыли по ним огонь.

https://ria.ru/20240301/gaza-1930378980.html

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в мире, канада, израиль, мелани жоли, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году