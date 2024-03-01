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Глава МИД Канады осудила атаку на гуманитарный конвой в Газе
Глава МИД Канады осудила атаку на гуманитарный конвой в Газе - РИА Новости, 01.03.2024
Глава МИД Канады осудила атаку на гуманитарный конвой в Газе
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли назвала кошмаром атаку на жителей Газы во время раздачи гуманитарной помощи, подчеркнув, что насилию в отношении... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T02:20
2024-03-01T02:20
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли назвала кошмаром атаку на жителей Газы во время раздачи гуманитарной помощи, подчеркнув, что насилию в отношении мирных палестинцев необходимо положить конец. "Я считаю, что это кошмар. По моему мнению, насилие должно прекратиться. Я думаю, что мирное население не должно становиться объектом нападений", - сказал Жоли журналистам. Трансляцию ее выступления вели канадские федеральные телеканалы. Как отметила канадский министр, "необходимо гарантировать, чтобы международная помощь поступала в Газу, а люди, которые отправляются за ней, чтобы выжить, были защищены". Палестинские СМИ ранее сообщали, что Израиль 29 февраля нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, где сотни голодающих палестинцев собрались, чтобы получить гуманитарную помощь. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что жители Газы бросились обворовывать грузовики с гуманитарной помощью, в результате возникла давка, в которой несколько десятков человек получили травмы. Позднее армия заявила, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков. Израильский телеканал I24 News утверждал со ссылкой на военных, что в результате инцидента некоторые палестинцы двинулись в сторону позиций израильских военных, которые открыли по ним огонь.
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в мире, канада, израиль, мелани жоли, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Канада, Израиль, Мелани Жоли, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава МИД Канады осудила атаку на гуманитарный конвой в Газе
Глава МИД Канады Жоли осудила атаку на гумконвой в Газе и назвала ее кошмаром
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли назвала кошмаром атаку на жителей Газы во время раздачи гуманитарной помощи, подчеркнув, что насилию в отношении мирных палестинцев необходимо положить конец.
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"Я считаю, что это кошмар. По моему мнению, насилие должно прекратиться. Я думаю, что мирное население не должно становиться объектом нападений", - сказал Жоли журналистам. Трансляцию ее выступления вели канадские федеральные телеканалы.
Как отметила канадский министр, "необходимо гарантировать, чтобы международная помощь поступала в Газу, а люди, которые отправляются за ней, чтобы выжить, были защищены".
Палестинские СМИ ранее сообщали, что Израиль
29 февраля нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, где сотни голодающих палестинцев собрались, чтобы получить гуманитарную помощь. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что жители Газы бросились обворовывать грузовики с гуманитарной помощью, в результате возникла давка, в которой несколько десятков человек получили травмы. Позднее армия заявила, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков.
Израильский телеканал I24 News утверждал со ссылкой на военных, что в результате инцидента некоторые палестинцы двинулись в сторону позиций израильских военных, которые открыли по ним огонь.
Палестинский дипломат назвал обстрел десятков граждан в Газе умышленным