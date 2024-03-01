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Палестинский дипломат назвал обстрел десятков граждан в Газе умышленным - РИА Новости, 01.03.2024
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02:18 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/gaza-1930378980.html
Палестинский дипломат назвал обстрел десятков граждан в Газе умышленным
Палестинский дипломат назвал обстрел десятков граждан в Газе умышленным - РИА Новости, 01.03.2024
Палестинский дипломат назвал обстрел десятков граждан в Газе умышленным
Десятки палестинцев, погибших в четверг во время раздачи гуманитарной помощи на севере сектора Газа, были убиты выстрелами в голову – это было целенаправленное... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T02:18
2024-03-01T02:18
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рияд мансур
в мире
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 1 мар – РИА Новости. Десятки палестинцев, погибших в четверг во время раздачи гуманитарной помощи на севере сектора Газа, были убиты выстрелами в голову – это было целенаправленное убийство, заявил журналистам постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. Палестинские СМИ ранее сообщали, что Израиль 29 февраля нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, где сотни голодающих палестинцев собрались, чтобы получить гуманитарную помощь. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что жители Газы бросились обворовывать грузовики с гуманитарной помощью, в результате возникла давка, в которой несколько десятков человек получили травмы. Позднее армия заявила, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков. Израильский телеканал I24 News утверждал со ссылкой на военных, что в результате инцидента некоторые палестинцы двинулись в сторону позиций израильских военных, которые открыли по ним огонь. Как заявил Мансур, палестинцы пришли за гуманитарной помощью. "Вдруг израильская армия начала стрелять по ним. Согласно информации, которая у нас имеется, десятки получили пули в головы. Это не стрельба в воздух. Это было целенаправленное убийство", - сказал Мансур. "Согласно цифрам, которые у нас есть сейчас, 112 человек убиты, цифра растет. И 750 ранены и, возможно, число будет расти", - отметил он. По его словам, "эта возмутительная резня – свидетельство того, что пока СБ ООН парализован и накладываются вето, это стоит палестинцам жизней". США уже три раза с октября 2023 года накладывали в СБ ООН вето на проекты резолюций, требующие немедленного прекращения огня в секторе Газа.
https://ria.ru/20240229/deti-1930357174.html
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палестина, израиль, сша, рияд мансур, в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестина, Израиль, США, Рияд Мансур, В мире, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестинский дипломат назвал обстрел десятков граждан в Газе умышленным

Палестинский дипломат: десятки погибших на севере Газы убиты выстрелами в голову

© AP Photo / Mahmoud EssaПалестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа
Палестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Mahmoud Essa
Палестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 1 мар – РИА Новости. Десятки палестинцев, погибших в четверг во время раздачи гуманитарной помощи на севере сектора Газа, были убиты выстрелами в голову – это было целенаправленное убийство, заявил журналистам постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.
Палестинские СМИ ранее сообщали, что Израиль 29 февраля нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, где сотни голодающих палестинцев собрались, чтобы получить гуманитарную помощь. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела.
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что жители Газы бросились обворовывать грузовики с гуманитарной помощью, в результате возникла давка, в которой несколько десятков человек получили травмы. Позднее армия заявила, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков.
Израильский телеканал I24 News утверждал со ссылкой на военных, что в результате инцидента некоторые палестинцы двинулись в сторону позиций израильских военных, которые открыли по ним огонь.
Как заявил Мансур, палестинцы пришли за гуманитарной помощью.
"Вдруг израильская армия начала стрелять по ним. Согласно информации, которая у нас имеется, десятки получили пули в головы. Это не стрельба в воздух. Это было целенаправленное убийство", - сказал Мансур.
"Согласно цифрам, которые у нас есть сейчас, 112 человек убиты, цифра растет. И 750 ранены и, возможно, число будет расти", - отметил он.
По его словам, "эта возмутительная резня – свидетельство того, что пока СБ ООН парализован и накладываются вето, это стоит палестинцам жизней".
США уже три раза с октября 2023 года накладывали в СБ ООН вето на проекты резолюций, требующие немедленного прекращения огня в секторе Газа.
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ПалестинаИзраильСШАРияд МансурВ миреООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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