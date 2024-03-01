https://ria.ru/20240301/gaza-1930378980.html

Палестинский дипломат назвал обстрел десятков граждан в Газе умышленным

Палестинский дипломат назвал обстрел десятков граждан в Газе умышленным - РИА Новости, 01.03.2024

Палестинский дипломат назвал обстрел десятков граждан в Газе умышленным

Десятки палестинцев, погибших в четверг во время раздачи гуманитарной помощи на севере сектора Газа, были убиты выстрелами в голову – это было целенаправленное... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T02:18

2024-03-01T02:18

2024-03-01T02:18

палестина

израиль

сша

рияд мансур

в мире

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930301928_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e7a95a64af07672be4dcdd6a3d5aacf6.jpg

ООН, 1 мар – РИА Новости. Десятки палестинцев, погибших в четверг во время раздачи гуманитарной помощи на севере сектора Газа, были убиты выстрелами в голову – это было целенаправленное убийство, заявил журналистам постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. Палестинские СМИ ранее сообщали, что Израиль 29 февраля нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, где сотни голодающих палестинцев собрались, чтобы получить гуманитарную помощь. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что жители Газы бросились обворовывать грузовики с гуманитарной помощью, в результате возникла давка, в которой несколько десятков человек получили травмы. Позднее армия заявила, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков. Израильский телеканал I24 News утверждал со ссылкой на военных, что в результате инцидента некоторые палестинцы двинулись в сторону позиций израильских военных, которые открыли по ним огонь. Как заявил Мансур, палестинцы пришли за гуманитарной помощью. "Вдруг израильская армия начала стрелять по ним. Согласно информации, которая у нас имеется, десятки получили пули в головы. Это не стрельба в воздух. Это было целенаправленное убийство", - сказал Мансур. "Согласно цифрам, которые у нас есть сейчас, 112 человек убиты, цифра растет. И 750 ранены и, возможно, число будет расти", - отметил он. По его словам, "эта возмутительная резня – свидетельство того, что пока СБ ООН парализован и накладываются вето, это стоит палестинцам жизней". США уже три раза с октября 2023 года накладывали в СБ ООН вето на проекты резолюций, требующие немедленного прекращения огня в секторе Газа.

https://ria.ru/20240229/deti-1930357174.html

https://ria.ru/20240229/izrail-1930173797.html

палестина

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

палестина, израиль, сша, рияд мансур, в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году