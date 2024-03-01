https://ria.ru/20240301/gagauziya-1930452729.html

Глава Гагаузской автономии Молдавии прибыла в Москву

Глава Гагаузской автономии Молдавии прибыла в Москву - РИА Новости, 01.03.2024

Глава Гагаузской автономии Молдавии прибыла в Москву

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве, сообщили РИА Новости источники в правительстве региона. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:36

2024-03-01T12:36

2024-03-01T13:02

москва

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евгения гуцул

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россия

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КИШИНЕВ, 1 мар — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве, сообщили РИА Новости источники в правительстве региона."Вместе с ней в поездку отправился глава народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов. Также они совершат визит в Казань", — сообщили в исполкоме.Цель поездки пока не разглашается. Также неизвестно, запланированы ли у политиков встречи с российским руководством.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, регион традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

https://ria.ru/20240206/gagauziya-1925698116.html

москва

гагаузия

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, гагаузия, евгения гуцул, в мире, россия, молдавия