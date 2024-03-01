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Глава Гагаузской автономии Молдавии прибыла в Москву - РИА Новости, 01.03.2024
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12:36 01.03.2024 (обновлено: 13:02 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/gagauziya-1930452729.html
Глава Гагаузской автономии Молдавии прибыла в Москву
Глава Гагаузской автономии Молдавии прибыла в Москву - РИА Новости, 01.03.2024
Глава Гагаузской автономии Молдавии прибыла в Москву
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве, сообщили РИА Новости источники в правительстве региона. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:36
2024-03-01T13:02
москва
гагаузия
евгения гуцул
в мире
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КИШИНЕВ, 1 мар — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве, сообщили РИА Новости источники в правительстве региона.&quot;Вместе с ней в поездку отправился глава народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов. Также они совершат визит в Казань&quot;, — сообщили в исполкоме.Цель поездки пока не разглашается. Также неизвестно, запланированы ли у политиков встречи с российским руководством.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, регион традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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москва, гагаузия, евгения гуцул, в мире, россия, молдавия
Москва, Гагаузия, Евгения Гуцул, В мире, Россия, Молдавия
Глава Гагаузской автономии Молдавии прибыла в Москву

Исполком Гагаузской автономии: глава региона Гуцул посещает Москву с визитом

© Sputnik / Rodion ProcaГлава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Sputnik / Rodion Proca
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 мар — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве, сообщили РИА Новости источники в правительстве региона.
«

"Вместе с ней в поездку отправился глава народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов. Также они совершат визит в Казань", — сообщили в исполкоме.

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Цель поездки пока не разглашается. Также неизвестно, запланированы ли у политиков встречи с российским руководством.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, регион традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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