https://ria.ru/20240301/gagauziya-1930452729.html
Глава Гагаузской автономии Молдавии прибыла в Москву
Глава Гагаузской автономии Молдавии прибыла в Москву - РИА Новости, 01.03.2024
Глава Гагаузской автономии Молдавии прибыла в Москву
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве, сообщили РИА Новости источники в правительстве региона. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:36
2024-03-01T12:36
2024-03-01T13:02
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евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 1 мар — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве, сообщили РИА Новости источники в правительстве региона."Вместе с ней в поездку отправился глава народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов. Также они совершат визит в Казань", — сообщили в исполкоме.Цель поездки пока не разглашается. Также неизвестно, запланированы ли у политиков встречи с российским руководством.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, регион традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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https://ria.ru/20240206/gagauziya-1925698116.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, гагаузия, евгения гуцул, в мире, россия, молдавия
Москва, Гагаузия, Евгения Гуцул, В мире, Россия, Молдавия
Глава Гагаузской автономии Молдавии прибыла в Москву
Исполком Гагаузской автономии: глава региона Гуцул посещает Москву с визитом