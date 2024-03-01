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Cотрудник командования ФРГ обсуждал поезду на Украину 21 февраля - РИА Новости, 01.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:05 01.03.2024 (обновлено: 14:33 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/frg-1930481290.html
Cотрудник командования ФРГ обсуждал поезду на Украину 21 февраля
Cотрудник командования ФРГ обсуждал поезду на Украину 21 февраля - РИА Новости, 01.03.2024
Cотрудник командования ФРГ обсуждал поезду на Украину 21 февраля
Сотрудник космического командования ФРГ обсуждал поездку на Украину 21 февраля, чтобы помочь готовить удары по России, подтверждающий это текст разговора... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:05
2024-03-01T14:33
в мире
германия
украина
россия
специальная военная операция на украине
маргарита симоньян
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудник космического командования ФРГ обсуждал поездку на Украину 21 февраля, чтобы помочь готовить удары по России, подтверждающий это текст разговора опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Еще я хотел бы кратко остановиться на вопросах противовоздушной обороны. Мы должны хорошо подумать над тем, чтобы в Киеве была аппаратура для приема информации с IABG и NDK. Мы должны им это предоставить, поэтому я должен лететь туда 21 февраля, нужно оптимально все спланировать, а не так, как было со Storm Shadow, когда планировали контрольные точки", - говорится в расшифровке разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, опубликованной Симоньян "В Контакте".
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в мире, германия, украина, россия, маргарита симоньян, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
В мире, Германия, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, Маргарита Симоньян, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Cотрудник командования ФРГ обсуждал поезду на Украину 21 февраля

Сотрудник командования ФРГ обсуждал поезду в Киев для подготовки ударов по РФ

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудник космического командования ФРГ обсуждал поездку на Украину 21 февраля, чтобы помочь готовить удары по России, подтверждающий это текст разговора опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«
"Еще я хотел бы кратко остановиться на вопросах противовоздушной обороны. Мы должны хорошо подумать над тем, чтобы в Киеве была аппаратура для приема информации с IABG и NDK. Мы должны им это предоставить, поэтому я должен лететь туда 21 февраля, нужно оптимально все спланировать, а не так, как было со Storm Shadow, когда планировали контрольные точки", - говорится в расшифровке разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, опубликованной Симоньян "В Контакте".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияМаргарита СимоньянРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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