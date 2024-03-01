https://ria.ru/20240301/frantsiya-1930580302.html

СМИ: Франция может разрешить спецназу пересекать границу Украины

СМИ: Франция может разрешить спецназу пересекать границу Украины - РИА Новости, 02.03.2024

СМИ: Франция может разрешить спецназу пересекать границу Украины

Франция изучает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать украинскую границу, чтобы поставить перед Россией "стратегическую... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-01T19:10

2024-03-01T19:10

2024-03-02T00:20

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Франция изучает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать украинскую границу, чтобы поставить перед Россией "стратегическую дилемму", пишет газета Monde со ссылкой на источники. По информации СМИ, Париж "молчаливо признавал" только присутствие сотрудников Генеральной дирекции внешней безопасности (DGSE) на Украине. "Даже возможную смерть некоторых из них на данный момент можно правдоподобно отрицать", — говорится в публикации. При этом присутствие французских военных на Украине Париж отрицает. Официально спецназ, бойцы которого не являются тайными агентами и подчиняются Генштабу, не пересекает украинскую границу. "Идея дать возможность этим военным инструкторам пересекать украинскую границу, потенциально с другими обычными подразделениями, находится в центре французских размышлений", — подчеркивается в статье. Подобная мера рассматривается как средство создания "стратегической дилеммы" для Москвы, отмечает Monde. По мнению автора материала, французское военное присутствие могло бы защитить некоторые украинские территории и ограничить удары со стороны России.В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона конференция по поддержке Киева. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон заявил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".На следующий день власти многих европейских государств подчеркнули, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет. Такое же заявление сделал и Государственный департамент США со ссылкой на президента Джо Байдена. При этом официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер подчеркнул, что каждая страна сама решит, отправлять ли военных на Украину, а шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Киева в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России.Вскоре французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне отметил, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, уточнил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально".Сам Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, заявил позднее, что все его слова о конфликте на Украине были тщательно обдуманны.

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930558369.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, франция, нато, вооруженные силы украины