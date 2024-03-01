https://ria.ru/20240301/finlyandiya-1930583252.html
Президент Финляндии заявил о важности сил ядерного сдерживания для страны
Президент Финляндии заявил о важности сил ядерного сдерживания для страны - РИА Новости, 01.03.2024
Президент Финляндии заявил о важности сил ядерного сдерживания для страны
Финляндии важно иметь силы ядерного сдерживания, на практике это обеспечивается размещением ядерного оружия США, заявил президент республики Александер Стубб. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T19:24
2024-03-01T19:24
2024-03-01T19:24
финляндия
в мире
александр стубб
ядерное оружие
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924064520_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_0dcedd50b1a6d37bcc0646a6c8040a07.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Финляндии важно иметь силы ядерного сдерживания, на практике это обеспечивается размещением ядерного оружия США, заявил президент республики Александер Стубб. "Я считаю важным, чтобы у нас были средства ядерного сдерживания", - сказал он на первой пресс-конференции после инаугурации. Стубб также добавил, что на практике ядерное сдерживание НАТО обеспечивается ядерным оружием США. Он отметил, что законодательные реформы входят в полномочия правительства и парламента. На данный момент финское законодательство запрещает ввоз, изготовление, хранение и подрыв ядерных зарядов на территории Финляндии. Ранее премьер страны Петтери Опо заявил в интервью польской газете Rzeczpospolita, что Финляндия не намерена размещать на своей территории ядерное оружие. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил ранее РИА Новости, что идея транзита ядерного оружия через Финляндию опасна и непредсказуема, Россия рассчитывает на благоразумие Финляндии в этом вопросе.
https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html
https://ria.ru/20240212/stubb-1926838230.html
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924064520_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_dc060a9eb89844ee895b996b62cc1b08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, в мире, александр стубб, ядерное оружие
Финляндия, В мире, Александр Стубб, Ядерное оружие
Президент Финляндии заявил о важности сил ядерного сдерживания для страны
Президент Стубб: у Финляндии должны быть средства ядерного сдерживания
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Финляндии важно иметь силы ядерного сдерживания, на практике это обеспечивается размещением ядерного оружия США, заявил президент республики Александер Стубб.
"Я считаю важным, чтобы у нас были средства ядерного сдерживания", - сказал он на первой пресс-конференции после инаугурации. Стубб также добавил, что на практике ядерное сдерживание НАТО обеспечивается ядерным оружием США.
"До последнего финна": европейцам предложили массовый суицид
Он отметил, что законодательные реформы входят в полномочия правительства и парламента. На данный момент финское законодательство запрещает ввоз, изготовление, хранение и подрыв ядерных зарядов на территории Финляндии.
Ранее премьер страны Петтери Опо заявил в интервью польской газете Rzeczpospolita, что Финляндия не намерена размещать на своей территории ядерное оружие.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов
заявил ранее РИА Новости, что идея транзита ядерного оружия через Финляндию опасна и непредсказуема, Россия
рассчитывает на благоразумие Финляндии в этом вопросе.
"Всем приготовиться". Сосед России идет на обострение