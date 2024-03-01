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Президент Финляндии заявил о важности сил ядерного сдерживания для страны - РИА Новости, 01.03.2024
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19:24 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/finlyandiya-1930583252.html
Президент Финляндии заявил о важности сил ядерного сдерживания для страны
Президент Финляндии заявил о важности сил ядерного сдерживания для страны - РИА Новости, 01.03.2024
Президент Финляндии заявил о важности сил ядерного сдерживания для страны
Финляндии важно иметь силы ядерного сдерживания, на практике это обеспечивается размещением ядерного оружия США, заявил президент республики Александер Стубб. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T19:24
2024-03-01T19:24
финляндия
в мире
александр стубб
ядерное оружие
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Финляндии важно иметь силы ядерного сдерживания, на практике это обеспечивается размещением ядерного оружия США, заявил президент республики Александер Стубб. "Я считаю важным, чтобы у нас были средства ядерного сдерживания", - сказал он на первой пресс-конференции после инаугурации. Стубб также добавил, что на практике ядерное сдерживание НАТО обеспечивается ядерным оружием США. Он отметил, что законодательные реформы входят в полномочия правительства и парламента. На данный момент финское законодательство запрещает ввоз, изготовление, хранение и подрыв ядерных зарядов на территории Финляндии. Ранее премьер страны Петтери Опо заявил в интервью польской газете Rzeczpospolita, что Финляндия не намерена размещать на своей территории ядерное оружие. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил ранее РИА Новости, что идея транзита ядерного оружия через Финляндию опасна и непредсказуема, Россия рассчитывает на благоразумие Финляндии в этом вопросе.
https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html
https://ria.ru/20240212/stubb-1926838230.html
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финляндия, в мире, александр стубб, ядерное оружие
Финляндия, В мире, Александр Стубб, Ядерное оружие
Президент Финляндии заявил о важности сил ядерного сдерживания для страны

Президент Стубб: у Финляндии должны быть средства ядерного сдерживания

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Финляндии важно иметь силы ядерного сдерживания, на практике это обеспечивается размещением ядерного оружия США, заявил президент республики Александер Стубб.
"Я считаю важным, чтобы у нас были средства ядерного сдерживания", - сказал он на первой пресс-конференции после инаугурации. Стубб также добавил, что на практике ядерное сдерживание НАТО обеспечивается ядерным оружием США.
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Он отметил, что законодательные реформы входят в полномочия правительства и парламента. На данный момент финское законодательство запрещает ввоз, изготовление, хранение и подрыв ядерных зарядов на территории Финляндии.
Ранее премьер страны Петтери Опо заявил в интервью польской газете Rzeczpospolita, что Финляндия не намерена размещать на своей территории ядерное оружие.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил ранее РИА Новости, что идея транзита ядерного оружия через Финляндию опасна и непредсказуема, Россия рассчитывает на благоразумие Финляндии в этом вопросе.
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