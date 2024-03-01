https://ria.ru/20240301/finlyandiya-1930583252.html

Президент Финляндии заявил о важности сил ядерного сдерживания для страны

Президент Финляндии заявил о важности сил ядерного сдерживания для страны - РИА Новости, 01.03.2024

Президент Финляндии заявил о важности сил ядерного сдерживания для страны

Финляндии важно иметь силы ядерного сдерживания, на практике это обеспечивается размещением ядерного оружия США, заявил президент республики Александер Стубб. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T19:24

2024-03-01T19:24

2024-03-01T19:24

финляндия

в мире

александр стубб

ядерное оружие

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Финляндии важно иметь силы ядерного сдерживания, на практике это обеспечивается размещением ядерного оружия США, заявил президент республики Александер Стубб. "Я считаю важным, чтобы у нас были средства ядерного сдерживания", - сказал он на первой пресс-конференции после инаугурации. Стубб также добавил, что на практике ядерное сдерживание НАТО обеспечивается ядерным оружием США. Он отметил, что законодательные реформы входят в полномочия правительства и парламента. На данный момент финское законодательство запрещает ввоз, изготовление, хранение и подрыв ядерных зарядов на территории Финляндии. Ранее премьер страны Петтери Опо заявил в интервью польской газете Rzeczpospolita, что Финляндия не намерена размещать на своей территории ядерное оружие. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил ранее РИА Новости, что идея транзита ядерного оружия через Финляндию опасна и непредсказуема, Россия рассчитывает на благоразумие Финляндии в этом вопросе.

https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html

https://ria.ru/20240212/stubb-1926838230.html

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

финляндия, в мире, александр стубб, ядерное оружие