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Разуваева: иностранные участники фестиваля молодежи столкнулись с давлением - РИА Новости, 01.03.2024
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14:46 01.03.2024 (обновлено: 15:26 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/festival-1930491990.html
Разуваева: иностранные участники фестиваля молодежи столкнулись с давлением
Разуваева: иностранные участники фестиваля молодежи столкнулись с давлением - РИА Новости, 01.03.2024
Разуваева: иностранные участники фестиваля молодежи столкнулись с давлением
Многие иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи столкнулись с давлением в своих странах, несмотря на это, они приехали в Сириус, готовы к дружбе и... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:46
2024-03-01T15:26
северный полюс
ксения разуваева
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
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СИРИУС, 1 мар – РИА Новости. Многие иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи столкнулись с давлением в своих странах, несмотря на это, они приехали в Сириус, готовы к дружбе и общению, заявила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева. В Парке науки и искусств "Сириус" состоялась пресс-конференция, посвященная открытию Всемирного фестиваля молодежи. "У нас огромное количество молодых людей со всего мира... Многие из них сталкивались с каким-то давлением со стороны своих стран, не всегда дружественный настрой, но ребят это совершенно не остановило, ребята все приехали, все здесь, все открыты и готовы к дружбе, к общению", - сказала Разуваева журналистам. Она напомнила, что фестиваль - это лишь "точка старта", поскольку после его завершения запланирован целый набор активностей. "Мы пригласим их (гостей - ред.) на выставку "Россия", в течение всего года они будут ездить, очень много запланированных историй от партнёров, например, лучшие иностранные активные участники отправятся в путешествие на Северный полюс вместе с компанией "Росатом", и много таких разных историй у нас предусмотрено", - заключила Разуваева. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240301/festival-1930490757.html
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северный полюс, ксения разуваева, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество
Северный полюс, Ксения Разуваева, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общество
Разуваева: иностранные участники фестиваля молодежи столкнулись с давлением

Разуваева: участники фестиваля молодежи испытывали давление в своих странах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРуководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева во время пресс-конференции, посвященной открытию Всемирного фестиваля молодежи 2024 на федеральной территории "Сириус". 1 марта 2024
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева во время пресс-конференции, посвященной открытию Всемирного фестиваля молодежи 2024 на федеральной территории Сириус. 1 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева во время пресс-конференции, посвященной открытию Всемирного фестиваля молодежи 2024 на федеральной территории "Сириус". 1 марта 2024
Читать ria.ru в
СИРИУС, 1 мар – РИА Новости. Многие иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи столкнулись с давлением в своих странах, несмотря на это, они приехали в Сириус, готовы к дружбе и общению, заявила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.
В Парке науки и искусств "Сириус" состоялась пресс-конференция, посвященная открытию Всемирного фестиваля молодежи.
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус. 1 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Гостей Всемирного фестиваля молодежи встречают волонтеры и артисты
Вчера, 14:42
«
"У нас огромное количество молодых людей со всего мира... Многие из них сталкивались с каким-то давлением со стороны своих стран, не всегда дружественный настрой, но ребят это совершенно не остановило, ребята все приехали, все здесь, все открыты и готовы к дружбе, к общению", - сказала Разуваева журналистам.
Она напомнила, что фестиваль - это лишь "точка старта", поскольку после его завершения запланирован целый набор активностей. "Мы пригласим их (гостей - ред.) на выставку "Россия", в течение всего года они будут ездить, очень много запланированных историй от партнёров, например, лучшие иностранные активные участники отправятся в путешествие на Северный полюс вместе с компанией "Росатом", и много таких разных историй у нас предусмотрено", - заключила Разуваева.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Подготовка ко Всемирному фестивалю молодежи
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

Люди фотографируются рядом со статуей Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

Велосипедисты на проезжей части дороги рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
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2 из 10
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Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

Прохожие у баннера на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
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3 из 10
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Участники побывают на концертах известных музыкантов.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
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4 из 10
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Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

Баннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
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5 из 10
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Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

Волонтеры во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи на федеральной территории Сириус в Сочи

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

Прохожий на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
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7 из 10
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Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

Скульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Северный полюсКсения РазуваеваВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Общество
 
 
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