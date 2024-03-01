Разуваева: иностранные участники фестиваля молодежи столкнулись с давлением

СИРИУС, 1 мар – РИА Новости. Многие иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи столкнулись с давлением в своих странах, несмотря на это, они приехали в Сириус, готовы к дружбе и общению, заявила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева. В Парке науки и искусств "Сириус" состоялась пресс-конференция, посвященная открытию Всемирного фестиваля молодежи. "У нас огромное количество молодых людей со всего мира... Многие из них сталкивались с каким-то давлением со стороны своих стран, не всегда дружественный настрой, но ребят это совершенно не остановило, ребята все приехали, все здесь, все открыты и готовы к дружбе, к общению", - сказала Разуваева журналистам. Она напомнила, что фестиваль - это лишь "точка старта", поскольку после его завершения запланирован целый набор активностей. "Мы пригласим их (гостей - ред.) на выставку "Россия", в течение всего года они будут ездить, очень много запланированных историй от партнёров, например, лучшие иностранные активные участники отправятся в путешествие на Северный полюс вместе с компанией "Росатом", и много таких разных историй у нас предусмотрено", - заключила Разуваева. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева во время пресс-конференции, посвященной открытию Всемирного фестиваля молодежи 2024 на федеральной территории "Сириус". 1 марта 2024
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СИРИУС, 1 мар – РИА Новости. Многие иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи столкнулись с давлением в своих странах, несмотря на это, они приехали в Сириус, готовы к дружбе и общению, заявила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.
В Парке науки и искусств "Сириус" состоялась пресс-конференция, посвященная открытию Всемирного фестиваля молодежи.
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"У нас огромное количество молодых людей со всего мира... Многие из них сталкивались с каким-то давлением со стороны своих стран, не всегда дружественный настрой, но ребят это совершенно не остановило, ребята все приехали, все здесь, все открыты и готовы к дружбе, к общению", - сказала Разуваева журналистам.
Она напомнила, что фестиваль - это лишь "точка старта", поскольку после его завершения запланирован целый набор активностей. "Мы пригласим их (гостей - ред.) на выставку "Россия", в течение всего года они будут ездить, очень много запланированных историй от партнёров, например, лучшие иностранные активные участники отправятся в путешествие на Северный полюс вместе с компанией "Росатом", и много таких разных историй у нас предусмотрено", - заключила Разуваева.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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