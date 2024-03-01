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Участников фестиваля молодежи в Сочи встретили танцами и песнями - РИА Новости, 01.03.2024
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14:44 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/festival-1930491319.html
Участников фестиваля молодежи в Сочи встретили танцами и песнями
Участников фестиваля молодежи в Сочи встретили танцами и песнями - РИА Новости, 01.03.2024
Участников фестиваля молодежи в Сочи встретили танцами и песнями
Участников Всемирного фестиваля молодежи встречают в аэропорту Сочи танцами с матрёшкой, песнями и музыкой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:44
2024-03-01T14:44
всемирный фестиваль молодежи — 2024
сочи
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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СИРИУС, 1 мар - РИА Новости. Участников Всемирного фестиваля молодежи встречают в аэропорту Сочи танцами с матрёшкой, песнями и музыкой, передает корреспондент РИА Новости. На выходе из зоны прилета гостей встречают словами "Добро пожаловать в Сочи", а затем можно посмотреть на танцы матрешки и послушать песни про Россию. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240301/festival-1930419964.html
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Влада Копылова
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РИА Новости
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96
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, сочи, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Сочи, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Участников фестиваля молодежи в Сочи встретили танцами и песнями

Участников Всемирного фестиваля молодежи в Сочи встретили танцами и песнями

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБаннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи
Баннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости
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Баннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 1 мар - РИА Новости. Участников Всемирного фестиваля молодежи встречают в аэропорту Сочи танцами с матрёшкой, песнями и музыкой, передает корреспондент РИА Новости.
На выходе из зоны прилета гостей встречают словами "Добро пожаловать в Сочи", а затем можно посмотреть на танцы матрешки и послушать песни про Россию.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Подготовка к Всемирному фестивалю молодежи - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Иностранные делегации продолжают прибывать на Фестиваль молодежи в Сириусе
Вчера, 11:08
 
Всемирный фестиваль молодежи — 2024СочиФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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