https://ria.ru/20240301/festival-1930491319.html
Участников фестиваля молодежи в Сочи встретили танцами и песнями
Участников фестиваля молодежи в Сочи встретили танцами и песнями - РИА Новости, 01.03.2024
Участников фестиваля молодежи в Сочи встретили танцами и песнями
Участников Всемирного фестиваля молодежи встречают в аэропорту Сочи танцами с матрёшкой, песнями и музыкой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:44
2024-03-01T14:44
2024-03-01T14:44
всемирный фестиваль молодежи — 2024
сочи
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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СИРИУС, 1 мар - РИА Новости. Участников Всемирного фестиваля молодежи встречают в аэропорту Сочи танцами с матрёшкой, песнями и музыкой, передает корреспондент РИА Новости. На выходе из зоны прилета гостей встречают словами "Добро пожаловать в Сочи", а затем можно посмотреть на танцы матрешки и послушать песни про Россию. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240301/festival-1930419964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всемирный фестиваль молодежи — 2024, сочи, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Сочи, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Участников фестиваля молодежи в Сочи встретили танцами и песнями
Участников Всемирного фестиваля молодежи в Сочи встретили танцами и песнями