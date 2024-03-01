https://ria.ru/20240301/festival-1930491319.html

Участников фестиваля молодежи в Сочи встретили танцами и песнями

Участников фестиваля молодежи в Сочи встретили танцами и песнями - РИА Новости, 01.03.2024

Участников фестиваля молодежи в Сочи встретили танцами и песнями

Участников Всемирного фестиваля молодежи встречают в аэропорту Сочи танцами с матрёшкой, песнями и музыкой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:44

2024-03-01T14:44

2024-03-01T14:44

всемирный фестиваль молодежи — 2024

сочи

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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СИРИУС, 1 мар - РИА Новости. Участников Всемирного фестиваля молодежи встречают в аэропорту Сочи танцами с матрёшкой, песнями и музыкой, передает корреспондент РИА Новости. На выходе из зоны прилета гостей встречают словами "Добро пожаловать в Сочи", а затем можно посмотреть на танцы матрешки и послушать песни про Россию. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240301/festival-1930419964.html

сочи

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

всемирный фестиваль молодежи — 2024, сочи, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)