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Фестиваль "Русская тройка" пройдет в Вологодской области 2 марта - РИА Новости, 01.03.2024
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12:33 01.03.2024 (обновлено: 13:09 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/festival-1930451650.html
Фестиваль "Русская тройка" пройдет в Вологодской области 2 марта
Фестиваль "Русская тройка" пройдет в Вологодской области 2 марта - РИА Новости, 01.03.2024
Фестиваль "Русская тройка" пройдет в Вологодской области 2 марта
Фестиваль "Русская тройка" пройдет в вологодском селе Ерофейка 2 марта, главным событием мероприятия станет II этап Чемпионата русских троек, сообщает... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:33
2024-03-01T13:09
вологодская область
вологодская область
георгий филимонов
россия
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Фестиваль "Русская тройка" пройдет в вологодском селе Ерофейка 2 марта, главным событием мероприятия станет II этап Чемпионата русских троек, сообщает пресс-служба оргкомитета фестиваля. Для участия на текущий момент зарегистрировалось 10 троек из Архангельской, Вологодской, Владимирской и Костромской областей. Зрители фестиваля смогут своими глазами понаблюдать за скачками рысаков, заездом тяжеловозов и соревнованиями русских троек. Призовая программа скачек состоит из двух этапов: фигурной езды в костюмах и заезда на скорость. Призовой фонд соревнований составит 300 тысяч рублей, которые будут распределены между победителями. Также участники получат медали, грамоты, кубки и призы от спонсоров. Гостей фестиваля ждет праздничная ярмарка, разнообразная программа зимних игр для детей и взрослых. Концертная программа фестиваля включает в себя выступления ансамбля песни и танца "Русский север", автора-исполнителя Николая Емелина из Москвы и кавер-группы "Проект 2Д" из Череповца. Зрители фестиваля смогут стать свидетелями штурма снежной крепости, где благодаря усилиям клубов исторической реконструкции, сойдутся русские витязи и варяжская дружина. В ознаменовании Года семьи в РФ произойдет зажжение живого огня. Также будет установлен всероссийский рекорд: публика сможет своими глазами увидеть и попробовать самый большой вологодский пряник - "подкову". Для удобства зрителей и гостей от вологодского вокзала до села Ерофейка и обратно каждые полчаса будут ходить автобусы-трансферы. Фестиваль "Русская тройка" проходит с 2003 года и стал туристическим брендом Вологодской области. Это спортивно-культурный праздник проводился до 2014 года ежегодно, затем стал проходить раз в два года. Мероприятия посещали не менее семи тысяч человек. С 2020 года фестиваль не проводился ни разу. В декабре 2023 года Содружество мастеров и любителей русской тройки обратилось к врио губернатора Вологодской области Георгию Филимонову с просьбой о возрождении фестиваля, в результате чего было принято решение подготовить и провести праздник.АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" совместно с "Фондом Возрождения Орловского рысака" проводит работу по признанию Соревнований среди русских призовых троек (в формате двоеборья) Национальным неолимпийским видом спорта России.
https://ria.ru/20240220/festival-1928550792.html
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вологодская область, георгий филимонов, россия
Вологодская область, Вологодская область, Георгий Филимонов, Россия

Фестиваль "Русская тройка" пройдет в Вологодской области 2 марта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУчастники фестиваля русской тройки
Участники фестиваля русской тройки - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Участники фестиваля русской тройки . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Фестиваль "Русская тройка" пройдет в вологодском селе Ерофейка 2 марта, главным событием мероприятия станет II этап Чемпионата русских троек, сообщает пресс-служба оргкомитета фестиваля.
Для участия на текущий момент зарегистрировалось 10 троек из Архангельской, Вологодской, Владимирской и Костромской областей. Зрители фестиваля смогут своими глазами понаблюдать за скачками рысаков, заездом тяжеловозов и соревнованиями русских троек.
Призовая программа скачек состоит из двух этапов: фигурной езды в костюмах и заезда на скорость.
Призовой фонд соревнований составит 300 тысяч рублей, которые будут распределены между победителями. Также участники получат медали, грамоты, кубки и призы от спонсоров.
Гостей фестиваля ждет праздничная ярмарка, разнообразная программа зимних игр для детей и взрослых. Концертная программа фестиваля включает в себя выступления ансамбля песни и танца "Русский север", автора-исполнителя Николая Емелина из Москвы и кавер-группы "Проект 2Д" из Череповца.
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Зрители фестиваля смогут стать свидетелями штурма снежной крепости, где благодаря усилиям клубов исторической реконструкции, сойдутся русские витязи и варяжская дружина.
В ознаменовании Года семьи в РФ произойдет зажжение живого огня. Также будет установлен всероссийский рекорд: публика сможет своими глазами увидеть и попробовать самый большой вологодский пряник - "подкову".
Для удобства зрителей и гостей от вологодского вокзала до села Ерофейка и обратно каждые полчаса будут ходить автобусы-трансферы.
Фестиваль "Русская тройка" проходит с 2003 года и стал туристическим брендом Вологодской области. Это спортивно-культурный праздник проводился до 2014 года ежегодно, затем стал проходить раз в два года. Мероприятия посещали не менее семи тысяч человек. С 2020 года фестиваль не проводился ни разу. В декабре 2023 года Содружество мастеров и любителей русской тройки обратилось к врио губернатора Вологодской области Георгию Филимонову с просьбой о возрождении фестиваля, в результате чего было принято решение подготовить и провести праздник.
АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" совместно с "Фондом Возрождения Орловского рысака" проводит работу по признанию Соревнований среди русских призовых троек (в формате двоеборья) Национальным неолимпийским видом спорта России.
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Вологодская областьВологодская областьГеоргий ФилимоновРоссия
 
 
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