https://ria.ru/20240301/festival-1930451650.html

Фестиваль "Русская тройка" пройдет в Вологодской области 2 марта

Фестиваль "Русская тройка" пройдет в Вологодской области 2 марта - РИА Новости, 01.03.2024

Фестиваль "Русская тройка" пройдет в Вологодской области 2 марта

Фестиваль "Русская тройка" пройдет в вологодском селе Ерофейка 2 марта, главным событием мероприятия станет II этап Чемпионата русских троек, сообщает... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:33

2024-03-01T12:33

2024-03-01T13:09

вологодская область

вологодская область

георгий филимонов

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930450119_0:0:2852:1605_1920x0_80_0_0_13bcde75aa26e335db8ef131994bfd01.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Фестиваль "Русская тройка" пройдет в вологодском селе Ерофейка 2 марта, главным событием мероприятия станет II этап Чемпионата русских троек, сообщает пресс-служба оргкомитета фестиваля. Для участия на текущий момент зарегистрировалось 10 троек из Архангельской, Вологодской, Владимирской и Костромской областей. Зрители фестиваля смогут своими глазами понаблюдать за скачками рысаков, заездом тяжеловозов и соревнованиями русских троек. Призовая программа скачек состоит из двух этапов: фигурной езды в костюмах и заезда на скорость. Призовой фонд соревнований составит 300 тысяч рублей, которые будут распределены между победителями. Также участники получат медали, грамоты, кубки и призы от спонсоров. Гостей фестиваля ждет праздничная ярмарка, разнообразная программа зимних игр для детей и взрослых. Концертная программа фестиваля включает в себя выступления ансамбля песни и танца "Русский север", автора-исполнителя Николая Емелина из Москвы и кавер-группы "Проект 2Д" из Череповца. Зрители фестиваля смогут стать свидетелями штурма снежной крепости, где благодаря усилиям клубов исторической реконструкции, сойдутся русские витязи и варяжская дружина. В ознаменовании Года семьи в РФ произойдет зажжение живого огня. Также будет установлен всероссийский рекорд: публика сможет своими глазами увидеть и попробовать самый большой вологодский пряник - "подкову". Для удобства зрителей и гостей от вологодского вокзала до села Ерофейка и обратно каждые полчаса будут ходить автобусы-трансферы. Фестиваль "Русская тройка" проходит с 2003 года и стал туристическим брендом Вологодской области. Это спортивно-культурный праздник проводился до 2014 года ежегодно, затем стал проходить раз в два года. Мероприятия посещали не менее семи тысяч человек. С 2020 года фестиваль не проводился ни разу. В декабре 2023 года Содружество мастеров и любителей русской тройки обратилось к врио губернатора Вологодской области Георгию Филимонову с просьбой о возрождении фестиваля, в результате чего было принято решение подготовить и провести праздник.АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" совместно с "Фондом Возрождения Орловского рысака" проводит работу по признанию Соревнований среди русских призовых троек (в формате двоеборья) Национальным неолимпийским видом спорта России.

https://ria.ru/20240220/festival-1928550792.html

https://ria.ru/20231025/restavratsiya-1905257451.html

вологодская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, георгий филимонов, россия