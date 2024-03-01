Польские фермеры не пропускают фуры через КПП "Шегини", заявили в Киеве
Погранслужба Украины: польские фермеры полностью заблокировали КПП "Шегини"
© Фото : @EKOlodziejczak_ / TwitterПротест польских фермеров
© Фото : @EKOlodziejczak_ / Twitter
Протест польских фермеров . Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Польские фермеры днем полностью прекратили пропуск грузовиков через пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе, сообщил представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко.
"По направлению пункта пропуска "Шегини" в 13 часов (14.00 мск - ред.), как сообщила польская сторона, польские фермеры отказались пропускать любой грузовик, который следуют в сторону Украины или в сторону Польши", - сказал Демченко в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, до этого на этом направлении сохранялся "критический минимум пересечения грузовиков" - за минувшие сутки КПП "Шегини" пересекло менее 50 грузовиков. "После 13.00 мы фиксируем, что грузовики не движутся с Польши, Польша тоже не пропускает", - отметил Демченко. Он добавил, что польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на украинско-польской границе.
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В минувший вторник в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву". Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.