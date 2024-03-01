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Польские фермеры не пропускают фуры через КПП "Шегини", заявили в Киеве - РИА Новости, 01.03.2024
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16:36 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/fermery-1930535978.html
Польские фермеры не пропускают фуры через КПП "Шегини", заявили в Киеве
Польские фермеры не пропускают фуры через КПП "Шегини", заявили в Киеве - РИА Новости, 01.03.2024
Польские фермеры не пропускают фуры через КПП "Шегини", заявили в Киеве
Польские фермеры днем полностью прекратили пропуск грузовиков через пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе, сообщил представитель погранслужбы... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:36
2024-03-01T16:36
украина
в мире
польша
киев
андрей демченко
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Польские фермеры днем полностью прекратили пропуск грузовиков через пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе, сообщил представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко. "По направлению пункта пропуска "Шегини" в 13 часов (14.00 мск - ред.), как сообщила польская сторона, польские фермеры отказались пропускать любой грузовик, который следуют в сторону Украины или в сторону Польши", - сказал Демченко в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, до этого на этом направлении сохранялся "критический минимум пересечения грузовиков" - за минувшие сутки КПП "Шегини" пересекло менее 50 грузовиков. "После 13.00 мы фиксируем, что грузовики не движутся с Польши, Польша тоже не пропускает", - отметил Демченко. Он добавил, что польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на украинско-польской границе. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В минувший вторник в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву". Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240229/granitsa-1930355995.html
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украина, в мире, польша, киев, андрей демченко, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
Украина, В мире, Польша, Киев, Андрей Демченко, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
Польские фермеры не пропускают фуры через КПП "Шегини", заявили в Киеве

Погранслужба Украины: польские фермеры полностью заблокировали КПП "Шегини"

© Фото : @EKOlodziejczak_ / TwitterПротест польских фермеров
Протест польских фермеров - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : @EKOlodziejczak_ / Twitter
Протест польских фермеров . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Польские фермеры днем полностью прекратили пропуск грузовиков через пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе, сообщил представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко.
"По направлению пункта пропуска "Шегини" в 13 часов (14.00 мск - ред.), как сообщила польская сторона, польские фермеры отказались пропускать любой грузовик, который следуют в сторону Украины или в сторону Польши", - сказал Демченко в эфире всеукраинского телемарафона.
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По его словам, до этого на этом направлении сохранялся "критический минимум пересечения грузовиков" - за минувшие сутки КПП "Шегини" пересекло менее 50 грузовиков. "После 13.00 мы фиксируем, что грузовики не движутся с Польши, Польша тоже не пропускает", - отметил Демченко. Он добавил, что польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на украинско-польской границе.
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В минувший вторник в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву". Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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