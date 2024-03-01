https://ria.ru/20240301/fermery-1930535978.html

Польские фермеры не пропускают фуры через КПП "Шегини", заявили в Киеве

Польские фермеры не пропускают фуры через КПП "Шегини", заявили в Киеве - РИА Новости, 01.03.2024

Польские фермеры не пропускают фуры через КПП "Шегини", заявили в Киеве

Польские фермеры днем полностью прекратили пропуск грузовиков через пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе, сообщил представитель погранслужбы... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:36

2024-03-01T16:36

2024-03-01T16:36

украина

в мире

польша

киев

андрей демченко

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876691205_0:199:2048:1351_1920x0_80_0_0_117454c2ba7d2f124f8a9163ce96e8d9.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Польские фермеры днем полностью прекратили пропуск грузовиков через пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе, сообщил представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко. "По направлению пункта пропуска "Шегини" в 13 часов (14.00 мск - ред.), как сообщила польская сторона, польские фермеры отказались пропускать любой грузовик, который следуют в сторону Украины или в сторону Польши", - сказал Демченко в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, до этого на этом направлении сохранялся "критический минимум пересечения грузовиков" - за минувшие сутки КПП "Шегини" пересекло менее 50 грузовиков. "После 13.00 мы фиксируем, что грузовики не движутся с Польши, Польша тоже не пропускает", - отметил Демченко. Он добавил, что польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на украинско-польской границе. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В минувший вторник в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву". Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240229/granitsa-1930355995.html

https://ria.ru/20240301/granitsa-1930407989.html

украина

польша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, в мире, польша, киев, андрей демченко, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)