https://ria.ru/20240301/fermery-1930450444.html

Задержанные на акции в Париже фермеры рассказали об упадке отрасли

Задержанные на акции в Париже фермеры рассказали об упадке отрасли - РИА Новости, 01.03.2024

Задержанные на акции в Париже фермеры рассказали об упадке отрасли

Активисты профсоюза "Сельская координация" (Coordination Rurale), задержанные полицией за несанкционированную акцию протеста у Триумфальной арки в Париже,... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:29

2024-03-01T12:29

2024-03-01T15:25

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ПАРИЖ, 1 мар – РИА Новости. Активисты профсоюза "Сельская координация" (Coordination Rurale), задержанные полицией за несанкционированную акцию протеста у Триумфальной арки в Париже, рассказали РИА Новости, что из-за отсутствия поддержки и разрушительных мер правительства больше не могут прокормить себя. Как рассказал активист профсоюза Марк Ортефей, акция прошла в память о недавно совершившем самоубийство фермере из департамента Луаре в двух часах езды к югу от Парижа, откуда они прибыли. "Во Франции каждые два дня происходит самоубийство фермеров. Это колоссально. Сегодня они более не могут прокормить себя и достойно жить, занимаясь свой профессией, а правительство годами ничего не делало. Наше правительство не отдает себе в этом отчет", - рассказал он. Фермер пожаловался, что теперь их ждет колоссальный штраф. "А мы ничего не сделали. (Президент Франции Эммануэль) Макрон постоянно общается с зарубежными лидерами, он более заинтересован в общении с иностранными государствами, чем в собственной стране", - добавил активист. Одной из причин упадка французского сельского хозяйства является чрезмерный импорт с Украины, рассказал Пьер. "Сегодня мы импортируем украинское зерно по 109 евро за тонну, тогда как французское зерно в среднем торгуется по 170 евро за тонну. У нас слишком много импорта. Мы помогаем Украине, импортируя огромное количество пшеницы, мы даем им оружие - и все это в ущерб французскому и европейскому сельскому хозяйству. Вы же видите, фермеры протестуют по всей Европе", - сказал активист. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, 66 человек были задержаны в ходе акции у Триумфальной арки. Всего в ней приняли участие более 100 аграриев и несколько тракторов. С помощью тюков сена они перекрыли ведущие к арке дороги. "Мы будем продолжать манифестации до тех пор, пока не получим то, на что имеем право. Это не конец, так что этому правительству не повезло", - заключил Пьер. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240225/makron-1929354431.html

https://ria.ru/20240301/parizh-1930406842.html

https://ria.ru/20240224/fermery-1929252257.html

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Фермеры, задержанные полицией во время протеста у Триумфальной арки Парижская полиция задержала более 60 фермеров, проводивших акцию протеста у Триумфальной арки. Правоохранители говорят, что акция не была согласована и мешала движению транспорта. Сейчас на месте уже все убрали. 2024-03-01T12:29 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, париж, украина