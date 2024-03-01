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Французское общество не готово к эскалации на Украине, заявил посол России - РИА Новости, 01.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 01.03.2024 (обновлено: 12:32 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/eskalatsiya-1930447031.html
Французское общество не готово к эскалации на Украине, заявил посол России
Французское общество не готово к эскалации на Украине, заявил посол России - РИА Новости, 01.03.2024
Французское общество не готово к эскалации на Украине, заявил посол России
Французское общество не готово к эскалации, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков, комментируя заявление президента страны Эммануэля Макрона о возможном... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:19
2024-03-01T12:32
специальная военная операция на украине
франция
россия
украина
политика
алексей мешков
эммануэль макрон
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Французское общество не готово к эскалации, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков, комментируя заявление президента страны Эммануэля Макрона о возможном направлении войск европейских стран на Украину."Французское общество отнюдь не готово на эскалацию", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.Мешков также отметил, что экспресс-опросы общественного мнения показывают, что французы "категорически выступают против посылки французских вооруженных сил на Украину".Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.Позднее Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, сообщил, что все его слова о конфликте на Украине обдуманы.Как сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html
https://ria.ru/20240301/signal-1930429886.html
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франция, россия, украина, политика, алексей мешков, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, Франция, Россия, Украина, Политика, Алексей Мешков, Эммануэль Макрон
Французское общество не готово к эскалации на Украине, заявил посол России

Посол РФ: французское общество не готово к эскалации и отправке войск на Украину

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Французское общество не готово к эскалации, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков, комментируя заявление президента страны Эммануэля Макрона о возможном направлении войск европейских стран на Украину.
"Французское общество отнюдь не готово на эскалацию", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.
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Мешков также отметил, что экспресс-опросы общественного мнения показывают, что французы "категорически выступают против посылки французских вооруженных сил на Украину".
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
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Позднее Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, сообщил, что все его слова о конфликте на Украине обдуманы.
Как сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеФранцияРоссияУкраинаПолитикаАлексей МешковЭммануэль Макрон
 
 
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