https://ria.ru/20240301/eskalatsiya-1930447031.html

Французское общество не готово к эскалации на Украине, заявил посол России

Французское общество не готово к эскалации на Украине, заявил посол России - РИА Новости, 01.03.2024

Французское общество не готово к эскалации на Украине, заявил посол России

Французское общество не готово к эскалации, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков, комментируя заявление президента страны Эммануэля Макрона о возможном... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:19

2024-03-01T12:19

2024-03-01T12:32

специальная военная операция на украине

франция

россия

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политика

алексей мешков

эммануэль макрон

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Французское общество не готово к эскалации, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков, комментируя заявление президента страны Эммануэля Макрона о возможном направлении войск европейских стран на Украину."Французское общество отнюдь не готово на эскалацию", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.Мешков также отметил, что экспресс-опросы общественного мнения показывают, что французы "категорически выступают против посылки французских вооруженных сил на Украину".Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.Позднее Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, сообщил, что все его слова о конфликте на Украине обдуманы.Как сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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https://ria.ru/20240301/signal-1930429886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

франция, россия, украина, политика, алексей мешков, эммануэль макрон