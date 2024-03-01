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ВСУ обстреляли Энергодар неуправляемыми снарядами - РИА Новости, 01.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:24 01.03.2024 (обновлено: 17:31 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/energodar-1930551950.html
ВСУ обстреляли Энергодар неуправляемыми снарядами
ВСУ обстреляли Энергодар неуправляемыми снарядами - РИА Новости, 01.03.2024
ВСУ обстреляли Энергодар неуправляемыми снарядами
Украинские войска обстреляли Энергодар в Запорожской области неуправляемыми снарядами, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает администрация... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:24
2024-03-01T17:31
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
происшествия
россия
запорожская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Энергодар в Запорожской области неуправляемыми снарядами, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает администрация города."Боевики ВСУ в 16.50 ударили неуправляемыми снарядами по Энергодару. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.Более подробная информация уточняется.
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энергодар
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энергодар, вооруженные силы украины, происшествия, россия, запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Запорожская область, Украина
ВСУ обстреляли Энергодар неуправляемыми снарядами

Власти Энергодара сообщили об обстреле неуправляемыми снарядами со стороны ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Энергодар в Запорожской области неуправляемыми снарядами, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает администрация города.
"Боевики ВСУ в 16.50 ударили неуправляемыми снарядами по Энергодару. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
Более подробная информация уточняется.
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияЗапорожская областьУкраина
 
 
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