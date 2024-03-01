https://ria.ru/20240301/energodar-1930551950.html
ВСУ обстреляли Энергодар неуправляемыми снарядами
ВСУ обстреляли Энергодар неуправляемыми снарядами - РИА Новости, 01.03.2024
ВСУ обстреляли Энергодар неуправляемыми снарядами
Украинские войска обстреляли Энергодар в Запорожской области неуправляемыми снарядами, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает администрация... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:24
2024-03-01T17:24
2024-03-01T17:31
специальная военная операция на украине
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Энергодар в Запорожской области неуправляемыми снарядами, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает администрация города."Боевики ВСУ в 16.50 ударили неуправляемыми снарядами по Энергодару. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.Более подробная информация уточняется.
https://ria.ru/20240301/zaes-1930390371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВСУ обстреляли Энергодар неуправляемыми снарядами
Власти Энергодара сообщили об обстреле неуправляемыми снарядами со стороны ВСУ