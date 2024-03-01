https://ria.ru/20240301/energodar-1930551950.html

ВСУ обстреляли Энергодар неуправляемыми снарядами

ВСУ обстреляли Энергодар неуправляемыми снарядами - РИА Новости, 01.03.2024

ВСУ обстреляли Энергодар неуправляемыми снарядами

Украинские войска обстреляли Энергодар в Запорожской области неуправляемыми снарядами, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает администрация... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T17:24

2024-03-01T17:24

2024-03-01T17:31

специальная военная операция на украине

энергодар

вооруженные силы украины

происшествия

россия

запорожская область

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Энергодар в Запорожской области неуправляемыми снарядами, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает администрация города."Боевики ВСУ в 16.50 ударили неуправляемыми снарядами по Энергодару. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.Более подробная информация уточняется.

https://ria.ru/20240301/zaes-1930390371.html

энергодар

россия

запорожская область

украина

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Кирилл Волков

энергодар, вооруженные силы украины, происшествия, россия, запорожская область, украина