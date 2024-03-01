https://ria.ru/20240301/ekskursii-1930601325.html

В Сириусе стартовали экскурсии для участников Всемирного фестиваля молодежи

В Сириусе стартовали экскурсии для участников Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 01.03.2024

В Сириусе стартовали экскурсии для участников Всемирного фестиваля молодежи

Специальные экскурсии для участников Всемирного фестиваля молодежи стартовали в Сириусе, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T21:09

2024-03-01T21:09

2024-03-01T21:09

россия

москва

казань

владимир путин

ксения разуваева

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специальные экскурсии для участников Всемирного фестиваля молодежи стартовали в Сириусе, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. "В день старта Всемирного фестиваля молодежи, 1 марта, его экскурсоводы начали проводить специальные туры по Городу молодежи мира - именно так на время фестиваля названа вся территория его проведения", - рассказала Разуваева, ее слова приводит пресс-служба фестиваля. Экскурсии проходят как на русском, так и на иностранных языках. "Лучшие экскурсоводы со всей страны уникальным образом раскрывают для наших гостей пространство фестиваля и федеральной территории Сириус и города Сочи", - подчеркнула Разуваева. По ее словам, для работы на фестивале экскурсоводы прошли отбор: из 10 тысяч заявок были отобраны 300 - это лучшие специалисты со всей страны. "Разработано 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят гостей фестиваля с возможностями России в самых разных ее областях - успехами и особенностями культуры, а также вдохновят на новые свершения, помогут посмотреть на страну другими глазами. Главная улица в Городе молодежи мира - проспект Добра, она символизирует доброту, солидарность и взаимопомощь. Там можно узнать о проектах Росмолодежи, направленных на поддержку добровольческих движений", - рассказали организаторы выставки. Они добавили, что на экскурсионных маршрутах расположены кампусы городов и регионов России - Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Белгородской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также их зарубежных побратимов. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240301/programma-1930596725.html

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россия, москва, казань, владимир путин, ксения разуваева, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024