https://ria.ru/20240301/ekonomika-1930497270.html

Медведев прокомментировал слова Путина об эффективной экономике ВС России

Медведев прокомментировал слова Путина об эффективной экономике ВС России - РИА Новости, 01.03.2024

Медведев прокомментировал слова Путина об эффективной экономике ВС России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прямым руководством к действию поручение президента России Владимира Путина рационально распределить ресурсы... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:03

2024-03-01T15:03

2024-03-01T15:51

дмитрий медведев

владимир путин

вооруженные силы рф

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прямым руководством к действию поручение президента России Владимира Путина рационально распределить ресурсы и выстроить эффективную экономику отечественных Вооруженных сил.Заявление зампреда Совбеза прозвучало в ходе заседания рабочей группы по проверке обоснованности ценообразования продуктов военного назначения.В ходе заседания Медведев напомнил, что Путин в ходе своего послания Федеральному собранию поставил задачу максимально рационально распределить ресурсы и выстроить эффективную экономику ВС РФ. "Эта установка, по сути, такое прямое руководство к действию. Наша с вами группа, образованная на основании соответствующего поручения главы государства, — группа по проверке обоснованности ценообразования на продукцию военного назначения — будет этим руководствоваться. Мною подписано распоряжение о вопросах, связанных с работой группы, которое, естественно, вы все получите", — сказал Медведев, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

https://ria.ru/20240301/ideya-1930337280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, владимир путин, вооруженные силы рф, послание президента федеральному собранию — 2024