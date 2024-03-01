https://ria.ru/20240301/ekonomika-1930497270.html
Медведев прокомментировал слова Путина об эффективной экономике ВС России
Медведев прокомментировал слова Путина об эффективной экономике ВС России - РИА Новости, 01.03.2024
Медведев прокомментировал слова Путина об эффективной экономике ВС России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прямым руководством к действию поручение президента России Владимира Путина рационально распределить ресурсы... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:03
2024-03-01T15:03
2024-03-01T15:51
дмитрий медведев
владимир путин
вооруженные силы рф
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прямым руководством к действию поручение президента России Владимира Путина рационально распределить ресурсы и выстроить эффективную экономику отечественных Вооруженных сил.Заявление зампреда Совбеза прозвучало в ходе заседания рабочей группы по проверке обоснованности ценообразования продуктов военного назначения.В ходе заседания Медведев напомнил, что Путин в ходе своего послания Федеральному собранию поставил задачу максимально рационально распределить ресурсы и выстроить эффективную экономику ВС РФ. "Эта установка, по сути, такое прямое руководство к действию. Наша с вами группа, образованная на основании соответствующего поручения главы государства, — группа по проверке обоснованности ценообразования на продукцию военного назначения — будет этим руководствоваться. Мною подписано распоряжение о вопросах, связанных с работой группы, которое, естественно, вы все получите", — сказал Медведев, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
https://ria.ru/20240301/ideya-1930337280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, владимир путин, вооруженные силы рф, послание президента федеральному собранию — 2024
Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Медведев прокомментировал слова Путина об эффективной экономике ВС России
Медведев назвал руководством к действию слова Путина об эффективной экономике ВС
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал
прямым руководством к действию поручение президента России Владимира Путина рационально распределить ресурсы и выстроить эффективную экономику отечественных Вооруженных сил.
Заявление зампреда Совбеза прозвучало в ходе заседания рабочей группы по проверке обоснованности ценообразования продуктов военного назначения.
Новая элита. Путин определил будущее России
В ходе заседания Медведев напомнил, что Путин в ходе своего послания Федеральному собранию поставил задачу максимально рационально распределить ресурсы и выстроить эффективную экономику ВС РФ.
"Эта установка, по сути, такое прямое руководство к действию. Наша с вами группа, образованная на основании соответствующего поручения главы государства, — группа по проверке обоснованности ценообразования на продукцию военного назначения — будет этим руководствоваться. Мною подписано распоряжение о вопросах, связанных с работой группы, которое, естественно, вы все получите", — сказал Медведев, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".
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