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Медведев прокомментировал слова Путина об эффективной экономике ВС России - РИА Новости, 01.03.2024
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15:03 01.03.2024 (обновлено: 15:51 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/ekonomika-1930497270.html
Медведев прокомментировал слова Путина об эффективной экономике ВС России
Медведев прокомментировал слова Путина об эффективной экономике ВС России - РИА Новости, 01.03.2024
Медведев прокомментировал слова Путина об эффективной экономике ВС России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прямым руководством к действию поручение президента России Владимира Путина рационально распределить ресурсы... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:03
2024-03-01T15:51
дмитрий медведев
владимир путин
вооруженные силы рф
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прямым руководством к действию поручение президента России Владимира Путина рационально распределить ресурсы и выстроить эффективную экономику отечественных Вооруженных сил.Заявление зампреда Совбеза прозвучало в ходе заседания рабочей группы по проверке обоснованности ценообразования продуктов военного назначения.В ходе заседания Медведев напомнил, что Путин в ходе своего послания Федеральному собранию поставил задачу максимально рационально распределить ресурсы и выстроить эффективную экономику ВС РФ. "Эта установка, по сути, такое прямое руководство к действию. Наша с вами группа, образованная на основании соответствующего поручения главы государства, — группа по проверке обоснованности ценообразования на продукцию военного назначения — будет этим руководствоваться. Мною подписано распоряжение о вопросах, связанных с работой группы, которое, естественно, вы все получите", — сказал Медведев, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
https://ria.ru/20240301/ideya-1930337280.html
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дмитрий медведев, владимир путин, вооруженные силы рф, послание президента федеральному собранию —  2024 
Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Медведев прокомментировал слова Путина об эффективной экономике ВС России

Медведев назвал руководством к действию слова Путина об эффективной экономике ВС

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прямым руководством к действию поручение президента России Владимира Путина рационально распределить ресурсы и выстроить эффективную экономику отечественных Вооруженных сил.
Заявление зампреда Совбеза прозвучало в ходе заседания рабочей группы по проверке обоснованности ценообразования продуктов военного назначения.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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В ходе заседания Медведев напомнил, что Путин в ходе своего послания Федеральному собранию поставил задачу максимально рационально распределить ресурсы и выстроить эффективную экономику ВС РФ.
"Эта установка, по сути, такое прямое руководство к действию. Наша с вами группа, образованная на основании соответствующего поручения главы государства, — группа по проверке обоснованности ценообразования на продукцию военного назначения — будет этим руководствоваться. Мною подписано распоряжение о вопросах, связанных с работой группы, которое, естественно, вы все получите", — сказал Медведев, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".
Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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Дмитрий МедведевВладимир ПутинВооруженные силы РФПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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