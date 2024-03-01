https://ria.ru/20240301/efiopiya-1930403642.html

В Эфиопии освободили задержанного французского журналиста

В Эфиопии освободили задержанного французского журналиста - РИА Новости, 01.03.2024

В Эфиопии освободили задержанного французского журналиста

Власти Эфиопии освободили из-под стражи французского журналиста Антуана Галиндо, арестованного на прошлой неделе по подозрению в заговоре с целью "создания... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T09:56

2024-03-01T09:56

2024-03-01T09:56

в мире

аддис-абеба

эфиопия

париж

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Власти Эфиопии освободили из-под стражи французского журналиста Антуана Галиндо, арестованного на прошлой неделе по подозрению в заговоре с целью "создания хаоса", передает агентство Франс Пресс. Ранее агентство сообщало о том, что Галиндо, возглавлявший отдел издания Africa Intelligence и прибывший в Эфиопию по служебному заданию, был арестован 22 февраля. Он предстал перед судом в 24 февраля, срок его содержания под стражей был продлен до 1 марта. "Французский журналист, арестованный на прошлой неделе в Эфиопии по подозрению в заговоре с целью создания хаоса, был выпущен на свободу в четверг", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на главного редактора Africa Intelligence Пауля Дойчманна. По его словам, Галиндо был освобожден после недельного содержания под стражей и смог покинуть столицу Эфиопии Аддис-Абебу, чтобы вернуться в Париж.

https://ria.ru/20240210/gaza-1926577294.html

аддис-абеба

эфиопия

париж

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в мире, аддис-абеба, эфиопия, париж