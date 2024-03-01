https://ria.ru/20240301/dzerzhinsk-1930392112.html

Мэр Дзержинска рассказал об уничтожении над городом беспилотников ВСУ

Мэр Дзержинска рассказал об уничтожении над городом беспилотников ВСУ - РИА Новости, 01.03.2024

Мэр Дзержинска рассказал об уничтожении над городом беспилотников ВСУ

РЭБ подавили три беспилотника над промзоной в нижегородском Дзержинске, написал глава города Иван Носков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T07:42

2024-03-01T07:42

2024-03-01T10:59

дзержинский

нижегородская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. РЭБ подавили три беспилотника над промзоной в нижегородском Дзержинске, написал глава города Иван Носков в своем Telegram-канале."Жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Промышленные объекты функционируют в штатном режиме", — уточнил он.Инцидент произошел ночью.Носков отметил, что Нижегородская область — один из центров сосредоточения важнейших промышленных объектов. Он добавил, что в регионе осознают важность и необходимость выстраивания эффективных мер защиты от таких нападений.Мэр подчеркнул, что системы РЭБ эффективно отвечают на атаки БПЛА противника.Сегодня Минобороны России сообщило, что три украинских дрона перехватили над территорией Нижегородской области.

https://ria.ru/20240301/bespilotniki-1930374934.html

https://ria.ru/20240229/bespilotnik-1930367846.html

дзержинский

нижегородская область

россия

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дзержинский, нижегородская область, россия