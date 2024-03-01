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Мэр Дзержинска рассказал об уничтожении над городом беспилотников ВСУ - РИА Новости, 01.03.2024
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07:42 01.03.2024 (обновлено: 10:59 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/dzerzhinsk-1930392112.html
Мэр Дзержинска рассказал об уничтожении над городом беспилотников ВСУ
Мэр Дзержинска рассказал об уничтожении над городом беспилотников ВСУ - РИА Новости, 01.03.2024
Мэр Дзержинска рассказал об уничтожении над городом беспилотников ВСУ
РЭБ подавили три беспилотника над промзоной в нижегородском Дзержинске, написал глава города Иван Носков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T07:42
2024-03-01T10:59
дзержинский
нижегородская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. РЭБ подавили три беспилотника над промзоной в нижегородском Дзержинске, написал глава города Иван Носков в своем Telegram-канале."Жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Промышленные объекты функционируют в штатном режиме", — уточнил он.Инцидент произошел ночью.Носков отметил, что Нижегородская область — один из центров сосредоточения важнейших промышленных объектов. Он добавил, что в регионе осознают важность и необходимость выстраивания эффективных мер защиты от таких нападений.Мэр подчеркнул, что системы РЭБ эффективно отвечают на атаки БПЛА противника.Сегодня Минобороны России сообщило, что три украинских дрона перехватили над территорией Нижегородской области.
https://ria.ru/20240301/bespilotniki-1930374934.html
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дзержинский, нижегородская область, россия
Дзержинский, Нижегородская область, Россия
Мэр Дзержинска рассказал об уничтожении над городом беспилотников ВСУ

Мэр Дзержинска Носков сообщил об уничтожении над городом трех беспилотников ВСУ

CC BY-SA 3.0 / Cyrios / Дзержинск Нижегородской области
Дзержинск Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
CC BY-SA 3.0 / Cyrios /
Дзержинск Нижегородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. РЭБ подавили три беспилотника над промзоной в нижегородском Дзержинске, написал глава города Иван Носков в своем Telegram-канале.
"Жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Промышленные объекты функционируют в штатном режиме", — уточнил он.
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Инцидент произошел ночью.
Носков отметил, что Нижегородская область — один из центров сосредоточения важнейших промышленных объектов. Он добавил, что в регионе осознают важность и необходимость выстраивания эффективных мер защиты от таких нападений.
Мэр подчеркнул, что системы РЭБ эффективно отвечают на атаки БПЛА противника.
Сегодня Минобороны России сообщило, что три украинских дрона перехватили над территорией Нижегородской области.
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