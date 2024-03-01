https://ria.ru/20240301/dron-1930580839.html

Сброшенное с дрона взрывное устройство повредило АЗС в курском селе

Сброшенное с дрона взрывное устройство повредило АЗС в курском селе - РИА Новости, 01.03.2024

Сброшенное с дрона взрывное устройство повредило АЗС в курском селе

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в селе Крупец Курской области, пострадавших нет, повреждено оборудование автозаправочной станции и... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T19:13

2024-03-01T19:13

2024-03-01T19:13

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

роман старовойт

рыльский район

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в селе Крупец Курской области, пострадавших нет, повреждено оборудование автозаправочной станции и автомобили, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. "Сегодня в селе Крупец Рыльского района с украинского беспилотника сброшено взрывное устройство. Никто из жителей не пострадал. Осколками повреждено оборудование автозаправочной станции и два личных автомобиля", – написал губернатор.Старовойт добавил, что собственникам будет оказана помощь в ремонте и восстановлении имущества.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

курская область

рыльский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, роман старовойт, рыльский район