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Сброшенное с дрона взрывное устройство повредило АЗС в курском селе
Сброшенное с дрона взрывное устройство повредило АЗС в курском селе - РИА Новости, 01.03.2024
Сброшенное с дрона взрывное устройство повредило АЗС в курском селе
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в селе Крупец Курской области, пострадавших нет, повреждено оборудование автозаправочной станции и... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T19:13
2024-03-01T19:13
2024-03-01T19:13
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
роман старовойт
рыльский район
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в селе Крупец Курской области, пострадавших нет, повреждено оборудование автозаправочной станции и автомобили, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. "Сегодня в селе Крупец Рыльского района с украинского беспилотника сброшено взрывное устройство. Никто из жителей не пострадал. Осколками повреждено оборудование автозаправочной станции и два личных автомобиля", – написал губернатор.Старовойт добавил, что собственникам будет оказана помощь в ремонте и восстановлении имущества.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, роман старовойт, рыльский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Роман Старовойт, Рыльский район
Сброшенное с дрона взрывное устройство повредило АЗС в курском селе
Старовойт: дрон ВСУ сбросил взрывное устройство в селе Крупец, повреждена АЗС