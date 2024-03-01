Рейтинг@Mail.ru
Ремонту региональных дорог уделят особое внимание, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 01.03.2024 (обновлено: 15:58 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/dorogi-1930519133.html
Ремонту региональных дорог уделят особое внимание, заявил Мишустин
Ремонту региональных дорог уделят особое внимание, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.03.2024
Ремонту региональных дорог уделят особое внимание, заявил Мишустин
Российское правительство уделит отдельное внимание приведению региональных дорог в нормативное состояние, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:50
2024-03-01T15:58
послание президента федеральному собранию —  2024 
владимир путин
правительство рф
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887845628_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_a4eb4a428194046906cf55c97bc7ec45.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российское правительство уделит отдельное внимание приведению региональных дорог в нормативное состояние, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина в пятницу.Во время заседания Мишустин напомнил о поручениях, которые прозвучали накануне в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. К примеру, была поставлена задача подготовить и запустить новую программу переселения из аварийного жилья, продолжить модернизацию коммунальной инфраструктуры."Отдельное внимание уделим приведению региональных дорог в нормативное состояние и строительству обходов городов и населенных пунктов", - сказал Мишустин.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887845628_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_21ff6c8036a43e0bb5e799a4a75b8fe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
послание президента федеральному собранию —  2024 , владимир путин, правительство рф, россия, михаил мишустин
Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Владимир Путин, Правительство РФ, Россия, Михаил Мишустин
Ремонту региональных дорог уделят особое внимание, заявил Мишустин

Мишустин заявил о важности приведения региональных дорог в нормативное состояние

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российское правительство уделит отдельное внимание приведению региональных дорог в нормативное состояние, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина в пятницу.
Во время заседания Мишустин напомнил о поручениях, которые прозвучали накануне в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. К примеру, была поставлена задача подготовить и запустить новую программу переселения из аварийного жилья, продолжить модернизацию коммунальной инфраструктуры.
«
"Отдельное внимание уделим приведению региональных дорог в нормативное состояние и строительству обходов городов и населенных пунктов", - сказал Мишустин.
Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
 
Послание президента Федеральному Собранию —  2024 Владимир ПутинПравительство РФРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала