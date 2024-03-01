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Ремонту региональных дорог уделят особое внимание, заявил Мишустин

Ремонту региональных дорог уделят особое внимание, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.03.2024

Ремонту региональных дорог уделят особое внимание, заявил Мишустин

Российское правительство уделит отдельное внимание приведению региональных дорог в нормативное состояние, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:50

2024-03-01T15:50

2024-03-01T15:58

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

правительство рф

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российское правительство уделит отдельное внимание приведению региональных дорог в нормативное состояние, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина в пятницу.Во время заседания Мишустин напомнил о поручениях, которые прозвучали накануне в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. К примеру, была поставлена задача подготовить и запустить новую программу переселения из аварийного жилья, продолжить модернизацию коммунальной инфраструктуры."Отдельное внимание уделим приведению региональных дорог в нормативное состояние и строительству обходов городов и населенных пунктов", - сказал Мишустин.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, правительство рф, россия, михаил мишустин