https://ria.ru/20240301/dorogi-1930519133.html
Ремонту региональных дорог уделят особое внимание, заявил Мишустин
Ремонту региональных дорог уделят особое внимание, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.03.2024
Ремонту региональных дорог уделят особое внимание, заявил Мишустин
Российское правительство уделит отдельное внимание приведению региональных дорог в нормативное состояние, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:50
2024-03-01T15:50
2024-03-01T15:58
послание президента федеральному собранию — 2024
владимир путин
правительство рф
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887845628_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_a4eb4a428194046906cf55c97bc7ec45.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российское правительство уделит отдельное внимание приведению региональных дорог в нормативное состояние, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина в пятницу.Во время заседания Мишустин напомнил о поручениях, которые прозвучали накануне в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. К примеру, была поставлена задача подготовить и запустить новую программу переселения из аварийного жилья, продолжить модернизацию коммунальной инфраструктуры."Отдельное внимание уделим приведению региональных дорог в нормативное состояние и строительству обходов городов и населенных пунктов", - сказал Мишустин.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887845628_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_21ff6c8036a43e0bb5e799a4a75b8fe1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, правительство рф, россия, михаил мишустин
Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Владимир Путин, Правительство РФ, Россия, Михаил Мишустин
Ремонту региональных дорог уделят особое внимание, заявил Мишустин
Мишустин заявил о важности приведения региональных дорог в нормативное состояние