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Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 01.03.2024
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13:20 01.03.2024 (обновлено: 13:36 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/donetskoe-1930467593.html
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 01.03.2024
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили 18 атак ВСУ, потери Украины составили более 2,8 тысячи... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:20
2024-03-01T13:36
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили 18 атак ВСУ, потери Украины составили более 2,8 тысячи военных, семь танков, 16 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 72-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Богдановка, Дылеевка, Курдюмовка, Андреевка и красное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.Кроме того, по данным ведомства, отражены 18 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка ДНР."Потери ВСУ за указанный период составили более 2835 военнослужащих, семь танков, 16 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240301/trebovanie-1930409684.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Военные "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне спецоперации
Военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащие в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили 18 атак ВСУ, потери Украины составили более 2,8 тысячи военных, семь танков, 16 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 72-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Богдановка, Дылеевка, Курдюмовка, Андреевка и красное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.
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Кроме того, по данным ведомства, отражены 18 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка ДНР.
"Потери ВСУ за указанный период составили более 2835 военнослужащих, семь танков, 16 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.
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