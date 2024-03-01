https://ria.ru/20240301/donetskoe-1930467593.html

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 01.03.2024

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили 18 атак ВСУ, потери Украины составили более 2,8 тысячи... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:20

2024-03-01T13:20

2024-03-01T13:36

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили 18 атак ВСУ, потери Украины составили более 2,8 тысячи военных, семь танков, 16 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 72-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Богдановка, Дылеевка, Курдюмовка, Андреевка и красное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.Кроме того, по данным ведомства, отражены 18 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка ДНР."Потери ВСУ за указанный период составили более 2835 военнослужащих, семь танков, 16 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240301/trebovanie-1930409684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность