https://ria.ru/20240301/donbass-1930518250.html
Делегация из Камеруна посетила ДНР
Делегация из Камеруна посетила ДНР - РИА Новости, 01.03.2024
Делегация из Камеруна посетила ДНР
Делегация из Камеруна посетила ДНР, делегаты подписали соглашение с Донецким государственным медицинским университетом (ДонГМУ), согласно которому в донецком... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:49
2024-03-01T15:49
2024-03-01T15:49
общество
камерун
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Делегация из Камеруна посетила ДНР, делегаты подписали соглашение с Донецким государственным медицинским университетом (ДонГМУ), согласно которому в донецком вузе смогут обучаться африканские студенты, сообщил заместитель председателя правительства ДНР Владислав Васильев в своем Telegram-канале. "Встреча с делегацией из Камеруна практически день в день совпала с общим для наших стран юбилеем - 60 лет дипломатических отношений... Также во время визита в ДНР было заключено соглашение с ДонГМУ: уже в следующем году здесь будут обучаться абитуриенты из Камеруна", - написал Васильев. Он отметил, что на встрече обсудили с делегатами из Камеруна точки возможного взаимодействия с африканской страной. В том числе речь шла об обучении камерунских студентов в донецких вузах, о развитии торговых отношений между ДНР в составе России и Камеруном, об обмене опытом по организации производств.
https://ria.ru/20230908/ukraina-1894918735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, камерун, донецкая народная республика, россия
Общество, Камерун, Донецкая Народная Республика, Россия
Делегация из Камеруна посетила ДНР
Делегация из Камеруна посетила ДНР и подписала соглашение с медвузом в Донецке