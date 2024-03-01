https://ria.ru/20240301/donbass-1930518250.html

Делегация из Камеруна посетила ДНР

Делегация из Камеруна посетила ДНР - РИА Новости, 01.03.2024

Делегация из Камеруна посетила ДНР

Делегация из Камеруна посетила ДНР, делегаты подписали соглашение с Донецким государственным медицинским университетом (ДонГМУ), согласно которому в донецком... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:49

2024-03-01T15:49

2024-03-01T15:49

общество

камерун

донецкая народная республика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930513799_0:117:549:426_1920x0_80_0_0_1025317cab0e70aa23a6c6b089307d95.jpg

ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Делегация из Камеруна посетила ДНР, делегаты подписали соглашение с Донецким государственным медицинским университетом (ДонГМУ), согласно которому в донецком вузе смогут обучаться африканские студенты, сообщил заместитель председателя правительства ДНР Владислав Васильев в своем Telegram-канале. "Встреча с делегацией из Камеруна практически день в день совпала с общим для наших стран юбилеем - 60 лет дипломатических отношений... Также во время визита в ДНР было заключено соглашение с ДонГМУ: уже в следующем году здесь будут обучаться абитуриенты из Камеруна", - написал Васильев. Он отметил, что на встрече обсудили с делегатами из Камеруна точки возможного взаимодействия с африканской страной. В том числе речь шла об обучении камерунских студентов в донецких вузах, о развитии торговых отношений между ДНР в составе России и Камеруном, об обмене опытом по организации производств.

https://ria.ru/20230908/ukraina-1894918735.html

камерун

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, камерун, донецкая народная республика, россия