https://ria.ru/20240301/delo-1930413949.html
СК возбудит дело после того, как участника СВО сняли с авиарейса
СК возбудит дело после того, как участника СВО сняли с авиарейса - РИА Новости, 01.03.2024
СК возбудит дело после того, как участника СВО сняли с авиарейса
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как участника специальной военной операции сняли с... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:50
2024-03-01T10:50
2024-03-01T10:50
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как участника специальной военной операции сняли с рейса якобы из-за курения, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Отмечается, что участника специальной военной операции, возвращавшегося домой после лечения в связи с ранением, сняли с рейса, поскольку сотрудники авиакомпании заподозрили его в курении на борту самолета. Однако датчики дыма не сработали, и иных фактов также не установлено. "Председателем СК России дано поручение исполняющего обязанности руководителя Западного МСУТ СК России Артема Черненко возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240229/elita-1930247036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудит дело после того, как участника СВО сняли с авиарейса
СК возбудит дело после того, как участника СВО сняли с рейса якобы за курение