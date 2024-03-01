https://ria.ru/20240301/delo-1930413949.html

СК возбудит дело после того, как участника СВО сняли с авиарейса

СК возбудит дело после того, как участника СВО сняли с авиарейса - РИА Новости, 01.03.2024

СК возбудит дело после того, как участника СВО сняли с авиарейса

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как участника специальной военной операции сняли с... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T10:50

2024-03-01T10:50

2024-03-01T10:50

происшествия

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как участника специальной военной операции сняли с рейса якобы из-за курения, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Отмечается, что участника специальной военной операции, возвращавшегося домой после лечения в связи с ранением, сняли с рейса, поскольку сотрудники авиакомпании заподозрили его в курении на борту самолета. Однако датчики дыма не сработали, и иных фактов также не установлено. "Председателем СК России дано поручение исполняющего обязанности руководителя Западного МСУТ СК России Артема Черненко возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240229/elita-1930247036.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)