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СК возбудит дело после того, как участника СВО сняли с авиарейса - РИА Новости, 01.03.2024
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10:50 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/delo-1930413949.html
СК возбудит дело после того, как участника СВО сняли с авиарейса
СК возбудит дело после того, как участника СВО сняли с авиарейса - РИА Новости, 01.03.2024
СК возбудит дело после того, как участника СВО сняли с авиарейса
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как участника специальной военной операции сняли с... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:50
2024-03-01T10:50
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как участника специальной военной операции сняли с рейса якобы из-за курения, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Отмечается, что участника специальной военной операции, возвращавшегося домой после лечения в связи с ранением, сняли с рейса, поскольку сотрудники авиакомпании заподозрили его в курении на борту самолета. Однако датчики дыма не сработали, и иных фактов также не установлено. "Председателем СК России дано поручение исполняющего обязанности руководителя Западного МСУТ СК России Артема Черненко возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудит дело после того, как участника СВО сняли с авиарейса

СК возбудит дело после того, как участника СВО сняли с рейса якобы за курение

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как участника специальной военной операции сняли с рейса якобы из-за курения, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что участника специальной военной операции, возвращавшегося домой после лечения в связи с ранением, сняли с рейса, поскольку сотрудники авиакомпании заподозрили его в курении на борту самолета. Однако датчики дыма не сработали, и иных фактов также не установлено.
"Председателем СК России дано поручение исполняющего обязанности руководителя Западного МСУТ СК России Артема Черненко возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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