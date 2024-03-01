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Бутина о разговоре немецких военных: вряд ли в бундестаге накажут виновных - РИА Новости, 01.03.2024
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18:54 01.03.2024 (обновлено: 19:40 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/butina-1930576687.html
Бутина о разговоре немецких военных: вряд ли в бундестаге накажут виновных
Бутина о разговоре немецких военных: вряд ли в бундестаге накажут виновных - РИА Новости, 01.03.2024
Бутина о разговоре немецких военных: вряд ли в бундестаге накажут виновных
Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, комментируя РИА Новости запись разговора немецких офицеров, появившуюся в распоряжении российских... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T18:54
2024-03-01T19:40
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украина
мария бутина
маргарита симоньян
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, комментируя РИА Новости запись разговора немецких офицеров, появившуюся в распоряжении российских журналистов, сообщила, что ей с трудом верится, что в Бундестаге смогут наказать виновных и восстановить справедливость. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. "Хочется верить, что в Бундестаге еще остались люди, которые смогут восстановить справедливость, раскрыть немецким гражданам правду о произошедшем, наказать виновных. Но верится с трудом", - сказала Бутина агентству. По словам депутата, удары по Крымскому мосту - это нарушение всех возможных норм международного гуманитарного права, "немыслимое преступление против человечества". Она выразила мнение, что Германия "считает, что ее историческая вина перед миром уже заглажена, а значит, можно пускаться во все тяжкие". "О том, что, вопреки всем заявлениям (канцлера ФРГ Олафа - ред.) Шольца, ФРГ вносит свой вклад в военные преступления киевского режима, мы знали давно. Для этого не нужно быть гениальным сыщиком или носить погоны. Когда федеральный канцлер на глазах у толпы выкрикивает приветствие последователей коллаборациониста Бандеры меньше чем через неделю после 78-летия победы над Гитлером, вопросов не остается", - добавила парламентарий. При этом Бутина уверена, что среди немцев много адекватных людей, которые осознают коллективную ответственность нации за историческое прошлое и не хотят, чтобы немецкое оружие поставлялось на Украину. "Главное - не забывать, как исторически завершались подобные провокации в сторону России. Повторения не хочет никто", - заключила она. В мае 2023 года Шольц в присутствии Владимира Зеленского произнес приветствие украинских националистов, признанное элементом атрибутики ряда запрещенных в России экстремистских организаций. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что немецкий лидер перешел границу, проведенную руководителями послевоенной Германии.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
353
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Аудиозапись разговора немецких офицеров, обсуждающих удары по Крымскому мосту
Аудиозапись разговора немецких офицеров, обсуждающих удары по Крымскому мосту
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в мире, германия, россия, украина, мария бутина, маргарита симоньян, владимир зеленский, бундестаг германии, госдума рф, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
В мире, Германия, Россия, Украина, Мария Бутина, Маргарита Симоньян, Владимир Зеленский, Бундестаг Германии, Госдума РФ, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Бутина о разговоре немецких военных: вряд ли в бундестаге накажут виновных

Бутина о беседе немецких офицеров: вряд ли бундестаг восстановит справедливость

© РИА НовостиМария Бутина
Мария Бутина - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости
Мария Бутина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, комментируя РИА Новости запись разговора немецких офицеров, появившуюся в распоряжении российских журналистов, сообщила, что ей с трудом верится, что в Бундестаге смогут наказать виновных и восстановить справедливость.
Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
"Хочется верить, что в Бундестаге еще остались люди, которые смогут восстановить справедливость, раскрыть немецким гражданам правду о произошедшем, наказать виновных. Но верится с трудом", - сказала Бутина агентству.
По словам депутата, удары по Крымскому мосту - это нарушение всех возможных норм международного гуманитарного права, "немыслимое преступление против человечества". Она выразила мнение, что Германия "считает, что ее историческая вина перед миром уже заглажена, а значит, можно пускаться во все тяжкие".
«
"О том, что, вопреки всем заявлениям (канцлера ФРГ Олафа - ред.) Шольца, ФРГ вносит свой вклад в военные преступления киевского режима, мы знали давно. Для этого не нужно быть гениальным сыщиком или носить погоны. Когда федеральный канцлер на глазах у толпы выкрикивает приветствие последователей коллаборациониста Бандеры меньше чем через неделю после 78-летия победы над Гитлером, вопросов не остается", - добавила парламентарий.
При этом Бутина уверена, что среди немцев много адекватных людей, которые осознают коллективную ответственность нации за историческое прошлое и не хотят, чтобы немецкое оружие поставлялось на Украину.
"Главное - не забывать, как исторически завершались подобные провокации в сторону России. Повторения не хочет никто", - заключила она.
В мае 2023 года Шольц в присутствии Владимира Зеленского произнес приветствие украинских националистов, признанное элементом атрибутики ряда запрещенных в России экстремистских организаций. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что немецкий лидер перешел границу, проведенную руководителями послевоенной Германии.
Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>
Бригадный генерал ВВС Германии Франк Грефе - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Кто участвовал в обсуждении удара по Крымскому мосту
Вчера, 14:17
 
В миреГерманияРоссияУкраинаМария БутинаМаргарита СимоньянВладимир ЗеленскийБундестаг ГерманииГосдума РФРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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