https://ria.ru/20240301/bundesver-1930543608.html

В Госдуме призвали объявить в розыск обсуждавших атаку на Крымский мост

В Госдуме призвали объявить в розыск обсуждавших атаку на Крымский мост - РИА Новости, 01.03.2024

В Госдуме призвали объявить в розыск обсуждавших атаку на Крымский мост

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал объявить в розыск четырех представителей бундесвера, участвовавших в обсуждении атаки на Крымский... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T17:06

2024-03-01T17:06

2024-03-01T17:16

специальная военная операция на украине

в мире

германия

михаил шеремет

госдума рф

россия

крымский мост

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал объявить в розыск четырех представителей бундесвера, участвовавших в обсуждении атаки на Крымский мост. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. "Мы видим, что в Германии продолжает жить дело Гитлера. Там по-прежнему есть люди, которые ненавидят Россию и мечтают о реванше. Все участники разговора на опубликованной аудиозаписи должны быть объявлены в международный розыск и внесены в список террористов", - заявил Шеремет РИА Новости. Кроме того, по его мнению, в случае, если немецкая сторона официально не пояснит позицию своих военных, должен быть поднят вопрос о разрыве дипломатических отношений с Германией. "Молчание официального Берлина будет воспринято как согласие со словами и планами военных бундесвера на аудиозаписи", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

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германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, михаил шеремет, госдума рф, россия, крымский мост, разговор немецких военных об атаке на крымский мост