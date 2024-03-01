В Госдуме призвали объявить в розыск обсуждавших атаку на Крымский мост
Шеремет призвал объявить в розыск немецких военных с попавшей в Сеть аудиозаписи
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты бундесвера . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал объявить в розыск четырех представителей бундесвера, участвовавших в обсуждении атаки на Крымский мост.
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
"Мы видим, что в Германии продолжает жить дело Гитлера. Там по-прежнему есть люди, которые ненавидят Россию и мечтают о реванше. Все участники разговора на опубликованной аудиозаписи должны быть объявлены в международный розыск и внесены в список террористов", - заявил Шеремет РИА Новости.
Кроме того, по его мнению, в случае, если немецкая сторона официально не пояснит позицию своих военных, должен быть поднят вопрос о разрыве дипломатических отношений с Германией.
"Молчание официального Берлина будет воспринято как согласие со словами и планами военных бундесвера на аудиозаписи", - добавил депутат.