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В Госдуме призвали объявить в розыск обсуждавших атаку на Крымский мост - РИА Новости, 01.03.2024
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17:06 01.03.2024 (обновлено: 17:16 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/bundesver-1930543608.html
В Госдуме призвали объявить в розыск обсуждавших атаку на Крымский мост
В Госдуме призвали объявить в розыск обсуждавших атаку на Крымский мост - РИА Новости, 01.03.2024
В Госдуме призвали объявить в розыск обсуждавших атаку на Крымский мост
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал объявить в розыск четырех представителей бундесвера, участвовавших в обсуждении атаки на Крымский... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:06
2024-03-01T17:16
специальная военная операция на украине
в мире
германия
михаил шеремет
госдума рф
россия
крымский мост
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал объявить в розыск четырех представителей бундесвера, участвовавших в обсуждении атаки на Крымский мост. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. "Мы видим, что в Германии продолжает жить дело Гитлера. Там по-прежнему есть люди, которые ненавидят Россию и мечтают о реванше. Все участники разговора на опубликованной аудиозаписи должны быть объявлены в международный розыск и внесены в список террористов", - заявил Шеремет РИА Новости. Кроме того, по его мнению, в случае, если немецкая сторона официально не пояснит позицию своих военных, должен быть поднят вопрос о разрыве дипломатических отношений с Германией. "Молчание официального Берлина будет воспринято как согласие со словами и планами военных бундесвера на аудиозаписи", - добавил депутат.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
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в мире, германия, михаил шеремет, госдума рф, россия, крымский мост, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Россия, Крымский мост, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
В Госдуме призвали объявить в розыск обсуждавших атаку на Крымский мост

Шеремет призвал объявить в розыск немецких военных с попавшей в Сеть аудиозаписи

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты бундесвера . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал объявить в розыск четырех представителей бундесвера, участвовавших в обсуждении атаки на Крымский мост.
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
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"Мы видим, что в Германии продолжает жить дело Гитлера. Там по-прежнему есть люди, которые ненавидят Россию и мечтают о реванше. Все участники разговора на опубликованной аудиозаписи должны быть объявлены в международный розыск и внесены в список террористов", - заявил Шеремет РИА Новости.
Кроме того, по его мнению, в случае, если немецкая сторона официально не пояснит позицию своих военных, должен быть поднят вопрос о разрыве дипломатических отношений с Германией.
"Молчание официального Берлина будет воспринято как согласие со словами и планами военных бундесвера на аудиозаписи", - добавил депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияМихаил ШереметГосдума РФРоссияКрымский мостРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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