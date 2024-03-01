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Бундесвер общается с Украиной через производителя ракет Taurus - РИА Новости, 01.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:59 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/bundesver-1930496073.html
Бундесвер общается с Украиной через производителя ракет Taurus
Бундесвер общается с Украиной через производителя ракет Taurus - РИА Новости, 01.03.2024
Бундесвер общается с Украиной через производителя ракет Taurus
Представители бундесвера опасаются обвинения в прямом участии в конфликте с Россией и пытаются скрыть свое участие, поддерживая связь с Украиной через... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:59
2024-03-01T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
бундесвер германии
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Представители бундесвера опасаются обвинения в прямом участии в конфликте с Россией и пытаются скрыть свое участие, поддерживая связь с Украиной через производителя ракет Taurus, следует из опубликованного главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян текста разговора. "У политиков может вызвать озабоченность прямая закрытая связь Бюхеля и Украины, что может стать прямым участием в украинском конфликте. Но в таком случае можно сказать, что обмен информацией будет происходить через MBDA, а мы направим одного - двух наших специалистов в Шробенхаузен", - сказал инспектор BBC бундесвера Герхартц. По его словам, это хитрость, но с точки зрения политики это, возможно, выглядит по-другому. "Если обмен информацией происходит через производителя, то это не связано с нами", - сказал Герхартц. MBDA Deutschland является производителем крылатых ракет Taurus, поставку которых Украине обсуждают в Германии.
https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html
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в мире, германия, украина, бундесвер германии, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Бундесвер Германии, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Бундесвер общается с Украиной через производителя ракет Taurus

Бундесвер хочет скрыть свое участие, общаясь с Киевом через производителя ракет

© AP Photo / Gregor FischerУкраинский военнослужащий перед боевой машиной пехоты Marder на полигоне немецкого Бундесвера в Мюнстере
Украинский военнослужащий перед боевой машиной пехоты Marder на полигоне немецкого Бундесвера в Мюнстере - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Gregor Fischer
Украинский военнослужащий перед боевой машиной пехоты Marder на полигоне немецкого Бундесвера в Мюнстере. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Представители бундесвера опасаются обвинения в прямом участии в конфликте с Россией и пытаются скрыть свое участие, поддерживая связь с Украиной через производителя ракет Taurus, следует из опубликованного главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян текста разговора.
"У политиков может вызвать озабоченность прямая закрытая связь Бюхеля и Украины, что может стать прямым участием в украинском конфликте. Но в таком случае можно сказать, что обмен информацией будет происходить через MBDA, а мы направим одного - двух наших специалистов в Шробенхаузен", - сказал инспектор BBC бундесвера Герхартц.
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По его словам, это хитрость, но с точки зрения политики это, возможно, выглядит по-другому.
"Если обмен информацией происходит через производителя, то это не связано с нами", - сказал Герхартц.
MBDA Deutschland является производителем крылатых ракет Taurus, поставку которых Украине обсуждают в Германии.
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