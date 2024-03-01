https://ria.ru/20240301/bundesver-1930496073.html

Бундесвер общается с Украиной через производителя ракет Taurus

Бундесвер общается с Украиной через производителя ракет Taurus - РИА Новости, 01.03.2024

Бундесвер общается с Украиной через производителя ракет Taurus

Представители бундесвера опасаются обвинения в прямом участии в конфликте с Россией и пытаются скрыть свое участие, поддерживая связь с Украиной через... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:59

2024-03-01T14:59

2024-03-01T14:59

специальная военная операция на украине

в мире

германия

украина

бундесвер германии

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Представители бундесвера опасаются обвинения в прямом участии в конфликте с Россией и пытаются скрыть свое участие, поддерживая связь с Украиной через производителя ракет Taurus, следует из опубликованного главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян текста разговора. "У политиков может вызвать озабоченность прямая закрытая связь Бюхеля и Украины, что может стать прямым участием в украинском конфликте. Но в таком случае можно сказать, что обмен информацией будет происходить через MBDA, а мы направим одного - двух наших специалистов в Шробенхаузен", - сказал инспектор BBC бундесвера Герхартц. По его словам, это хитрость, но с точки зрения политики это, возможно, выглядит по-другому. "Если обмен информацией происходит через производителя, то это не связано с нами", - сказал Герхартц. MBDA Deutschland является производителем крылатых ракет Taurus, поставку которых Украине обсуждают в Германии.

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html

германия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, украина, бундесвер германии, разговор немецких военных об атаке на крымский мост