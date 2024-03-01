https://ria.ru/20240301/bundesver-1930482680.html
Бундесвер хотел привлечь британцев к подготовке удара по России
Бундесвер хотел привлечь британцев к подготовке удара по России - РИА Новости, 01.03.2024
Бундесвер хотел привлечь британцев к подготовке удара по России
Высокопоставленные представители бундесвера обсуждали возможность обратиться к британцам, чтобы помочь подготовить удары по РФ крылатыми ракетами, текст... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:09
2024-03-01T14:09
2024-03-01T14:44
россия
бундесвер германии
великобритания
маргарита симоньян
в мире
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886254821_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_d6ddc8e3ba3ab71aa10ca2512523ee5a.jpg
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Высокопоставленные представители бундесвера обсуждали возможность обратиться к британцам, чтобы помочь подготовить удары по РФ крылатыми ракетами, текст разговора опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице во "ВКонтакте"."Нам нужно разделить все на этапы. Сначала начать с простого, а потом переходить к сложному. Или можно обратиться к британцам, могут ли они нам оказать поддержку на начальном этапе, взять на себя вопросы планирования?" - говорит на записи начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе.
https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886254821_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1d4d288f5a6721f75d85a88a4e4a02ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бундесвер германии, великобритания, маргарита симоньян, в мире, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Россия, Бундесвер Германии, Великобритания, Маргарита Симоньян, В мире, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Бундесвер хотел привлечь британцев к подготовке удара по России
Бундесвер хотел обратиться к британцам за помощью в подготовке удара по России