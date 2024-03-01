https://ria.ru/20240301/bundesver-1930482680.html

Бундесвер хотел привлечь британцев к подготовке удара по России

Бундесвер хотел привлечь британцев к подготовке удара по России - РИА Новости, 01.03.2024

Бундесвер хотел привлечь британцев к подготовке удара по России

Высокопоставленные представители бундесвера обсуждали возможность обратиться к британцам, чтобы помочь подготовить удары по РФ крылатыми ракетами, текст... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:09

2024-03-01T14:09

2024-03-01T14:44

россия

бундесвер германии

великобритания

маргарита симоньян

в мире

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Высокопоставленные представители бундесвера обсуждали возможность обратиться к британцам, чтобы помочь подготовить удары по РФ крылатыми ракетами, текст разговора опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице во "ВКонтакте"."Нам нужно разделить все на этапы. Сначала начать с простого, а потом переходить к сложному. Или можно обратиться к британцам, могут ли они нам оказать поддержку на начальном этапе, взять на себя вопросы планирования?" - говорит на записи начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе.

https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, бундесвер германии, великобритания, маргарита симоньян, в мире, разговор немецких военных об атаке на крымский мост