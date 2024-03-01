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Бундесвер хотел привлечь британцев к подготовке удара по России - РИА Новости, 01.03.2024
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14:09 01.03.2024 (обновлено: 14:44 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/bundesver-1930482680.html
Бундесвер хотел привлечь британцев к подготовке удара по России
Бундесвер хотел привлечь британцев к подготовке удара по России - РИА Новости, 01.03.2024
Бундесвер хотел привлечь британцев к подготовке удара по России
Высокопоставленные представители бундесвера обсуждали возможность обратиться к британцам, чтобы помочь подготовить удары по РФ крылатыми ракетами, текст... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:09
2024-03-01T14:44
россия
бундесвер германии
великобритания
маргарита симоньян
в мире
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Высокопоставленные представители бундесвера обсуждали возможность обратиться к британцам, чтобы помочь подготовить удары по РФ крылатыми ракетами, текст разговора опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице во "ВКонтакте"."Нам нужно разделить все на этапы. Сначала начать с простого, а потом переходить к сложному. Или можно обратиться к британцам, могут ли они нам оказать поддержку на начальном этапе, взять на себя вопросы планирования?" - говорит на записи начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе.
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россия, бундесвер германии, великобритания, маргарита симоньян, в мире, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Россия, Бундесвер Германии, Великобритания, Маргарита Симоньян, В мире, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Бундесвер хотел привлечь британцев к подготовке удара по России

Бундесвер хотел обратиться к британцам за помощью в подготовке удара по России

© AP Photo / Gregor FischerУкраинский военнослужащий перед боевой машиной пехоты Marder на полигоне немецкого Бундесвера в Мюнстере
Украинский военнослужащий перед боевой машиной пехоты Marder на полигоне немецкого Бундесвера в Мюнстере - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Gregor Fischer
Украинский военнослужащий перед боевой машиной пехоты Marder на полигоне немецкого Бундесвера в Мюнстере. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Высокопоставленные представители бундесвера обсуждали возможность обратиться к британцам, чтобы помочь подготовить удары по РФ крылатыми ракетами, текст разговора опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице во "ВКонтакте".
"Нам нужно разделить все на этапы. Сначала начать с простого, а потом переходить к сложному. Или можно обратиться к британцам, могут ли они нам оказать поддержку на начальном этапе, взять на себя вопросы планирования?" - говорит на записи начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе.
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РоссияБундесвер ГерманииВеликобританияМаргарита СимоньянВ миреРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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