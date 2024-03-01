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Немецкие военные обсуждали действия британцев на Украине - РИА Новости, 01.03.2024
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14:07 01.03.2024 (обновлено: 14:29 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/britaniya-1930481741.html
Немецкие военные обсуждали действия британцев на Украине
Немецкие военные обсуждали действия британцев на Украине - РИА Новости, 01.03.2024
Немецкие военные обсуждали действия британцев на Украине
Британские военные специалисты были на Украине и помогали войскам киевского режима готовить удары ракетами Storm Shadow по России, говорится в расшифровке... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:07
2024-03-01T14:29
в мире
украина
россия
бундесвер германии
маргарита симоньян
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Британские военные специалисты были на Украине и помогали войскам киевского режима готовить удары ракетами Storm Shadow по России, говорится в расшифровке разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера, которая опубликована в Telegram-канале главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян."Нам необходимо представлять, что они (украинцы - ред.) могут использовать самолеты с креплениями для ракет Taurus и для Storm Shadow. Англичане были там и оснастили самолеты. Системы не настолько сильно различаются, их можно использовать и для Taurus", - говорится в тексте разговора, опубликованном в Telegram- канале Cимоньян.Кроме того, один из офицеров сообщил, что у англичан "всегда несколько человек на местах".
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в мире, украина, россия, бундесвер германии, маргарита симоньян, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
В мире, Украина, Россия, Бундесвер Германии, Маргарита Симоньян, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Немецкие военные обсуждали действия британцев на Украине

Немецкие военные: британцы помогали готовить удары Storm Shadow по России

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Британские военные специалисты были на Украине и помогали войскам киевского режима готовить удары ракетами Storm Shadow по России, говорится в расшифровке разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера, которая опубликована в Telegram-канале главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
"Нам необходимо представлять, что они (украинцы - ред.) могут использовать самолеты с креплениями для ракет Taurus и для Storm Shadow. Англичане были там и оснастили самолеты. Системы не настолько сильно различаются, их можно использовать и для Taurus", - говорится в тексте разговора, опубликованном в Telegram- канале Cимоньян.
Кроме того, один из офицеров сообщил, что у англичан "всегда несколько человек на местах".
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В миреУкраинаРоссияБундесвер ГерманииМаргарита СимоньянРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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