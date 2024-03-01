https://ria.ru/20240301/britaniya-1930481741.html

Немецкие военные обсуждали действия британцев на Украине

Немецкие военные обсуждали действия британцев на Украине - РИА Новости, 01.03.2024

Немецкие военные обсуждали действия британцев на Украине

Британские военные специалисты были на Украине и помогали войскам киевского режима готовить удары ракетами Storm Shadow по России, говорится в расшифровке... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:07

2024-03-01T14:07

2024-03-01T14:29

в мире

украина

россия

бундесвер германии

маргарита симоньян

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Британские военные специалисты были на Украине и помогали войскам киевского режима готовить удары ракетами Storm Shadow по России, говорится в расшифровке разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера, которая опубликована в Telegram-канале главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян."Нам необходимо представлять, что они (украинцы - ред.) могут использовать самолеты с креплениями для ракет Taurus и для Storm Shadow. Англичане были там и оснастили самолеты. Системы не настолько сильно различаются, их можно использовать и для Taurus", - говорится в тексте разговора, опубликованном в Telegram- канале Cимоньян.Кроме того, один из офицеров сообщил, что у англичан "всегда несколько человек на местах".

https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html

украина

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, бундесвер германии, маргарита симоньян, разговор немецких военных об атаке на крымский мост