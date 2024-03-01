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Мали пригласило представителей БРИКС для обсуждения сотрудничества - РИА Новости, 01.03.2024
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11:12 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/briks-1930420936.html
Мали пригласило представителей БРИКС для обсуждения сотрудничества
Мали пригласило представителей БРИКС для обсуждения сотрудничества - РИА Новости, 01.03.2024
Мали пригласило представителей БРИКС для обсуждения сотрудничества
Мали хочет, чтобы миссии БРИКС приезжали в страну для обсуждения путей сотрудничества, заявил РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:12
2024-03-01T11:12
в мире
мали
абдулай диоп
брикс
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мали хочет, чтобы миссии БРИКС приезжали в страну для обсуждения путей сотрудничества, заявил РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп. Он подчеркнул, что Бамако с большим интересом следит за развитием объединения. Диоп отметил, что Мали разделяет желание БРИКС добиться реформы международной системы отношений. "Мы также ценим экономический подход, который реализует БРИКС..., и эти миссии БРИКС будут с радостью встречены в Мали, чтобы можно было попытаться получше понять их работу и увидеть, как мы можем извлечь выгоду из принадлежности к одной группе", - добавил министр.
https://ria.ru/20231009/kapitulyatsiya-1901348644.html
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в мире, мали, абдулай диоп, брикс
В мире, Мали, Абдулай Диоп, БРИКС
Мали пригласило представителей БРИКС для обсуждения сотрудничества

МИД Мали: Бамако ждет миссии БРИКС с визитами для обсуждения сотрудничества

© iStock.com / Thomas BrissiaudГород Бамако — столица Мали
Город Бамако — столица Мали - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© iStock.com / Thomas Brissiaud
Город Бамако — столица Мали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мали хочет, чтобы миссии БРИКС приезжали в страну для обсуждения путей сотрудничества, заявил РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп.
Он подчеркнул, что Бамако с большим интересом следит за развитием объединения. Диоп отметил, что Мали разделяет желание БРИКС добиться реформы международной системы отношений.
"Мы также ценим экономический подход, который реализует БРИКС..., и эти миссии БРИКС будут с радостью встречены в Мали, чтобы можно было попытаться получше понять их работу и увидеть, как мы можем извлечь выгоду из принадлежности к одной группе", - добавил министр.
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