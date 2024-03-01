https://ria.ru/20240301/briks-1930420936.html

Мали пригласило представителей БРИКС для обсуждения сотрудничества

Мали пригласило представителей БРИКС для обсуждения сотрудничества - РИА Новости, 01.03.2024

Мали пригласило представителей БРИКС для обсуждения сотрудничества

Мали хочет, чтобы миссии БРИКС приезжали в страну для обсуждения путей сотрудничества, заявил РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T11:12

2024-03-01T11:12

2024-03-01T11:12

в мире

мали

абдулай диоп

брикс

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мали хочет, чтобы миссии БРИКС приезжали в страну для обсуждения путей сотрудничества, заявил РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп. Он подчеркнул, что Бамако с большим интересом следит за развитием объединения. Диоп отметил, что Мали разделяет желание БРИКС добиться реформы международной системы отношений. "Мы также ценим экономический подход, который реализует БРИКС..., и эти миссии БРИКС будут с радостью встречены в Мали, чтобы можно было попытаться получше понять их работу и увидеть, как мы можем извлечь выгоду из принадлежности к одной группе", - добавил министр.

https://ria.ru/20231009/kapitulyatsiya-1901348644.html

мали

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мали, абдулай диоп, брикс