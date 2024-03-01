https://ria.ru/20240301/briks-1930420936.html
Мали пригласило представителей БРИКС для обсуждения сотрудничества
Мали пригласило представителей БРИКС для обсуждения сотрудничества - РИА Новости, 01.03.2024
Мали пригласило представителей БРИКС для обсуждения сотрудничества
Мали хочет, чтобы миссии БРИКС приезжали в страну для обсуждения путей сотрудничества, заявил РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:12
2024-03-01T11:12
2024-03-01T11:12
в мире
мали
абдулай диоп
брикс
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мали хочет, чтобы миссии БРИКС приезжали в страну для обсуждения путей сотрудничества, заявил РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп. Он подчеркнул, что Бамако с большим интересом следит за развитием объединения. Диоп отметил, что Мали разделяет желание БРИКС добиться реформы международной системы отношений. "Мы также ценим экономический подход, который реализует БРИКС..., и эти миссии БРИКС будут с радостью встречены в Мали, чтобы можно было попытаться получше понять их работу и увидеть, как мы можем извлечь выгоду из принадлежности к одной группе", - добавил министр.
https://ria.ru/20231009/kapitulyatsiya-1901348644.html
мали
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, абдулай диоп, брикс
В мире, Мали, Абдулай Диоп, БРИКС
Мали пригласило представителей БРИКС для обсуждения сотрудничества
МИД Мали: Бамако ждет миссии БРИКС с визитами для обсуждения сотрудничества
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мали хочет, чтобы миссии БРИКС приезжали в страну для обсуждения путей сотрудничества, заявил РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп.
Он подчеркнул, что Бамако
с большим интересом следит за развитием объединения. Диоп отметил, что Мали разделяет желание БРИКС добиться реформы международной системы отношений.
"Мы также ценим экономический подход, который реализует БРИКС..., и эти миссии БРИКС будут с радостью встречены в Мали, чтобы можно было попытаться получше понять их работу и увидеть, как мы можем извлечь выгоду из принадлежности к одной группе", - добавил министр.
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