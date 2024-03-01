https://ria.ru/20240301/bombardirovka-1930600116.html
США и ЕС поддерживают бомбардировку людей в Газе, заявил лидер Колумбии
США и ЕС поддерживают бомбардировку людей в Газе, заявил лидер Колумбии - РИА Новости, 01.03.2024
США и ЕС поддерживают бомбардировку людей в Газе, заявил лидер Колумбии
США и ЕС поддерживают бомбардировку людей в секторе Газа, надо остановить геноцид, заявил президент Колумбии Густаво Петро. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T21:02
2024-03-01T21:02
2024-03-01T21:02
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евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БОГОТА, 1 мар - РИА Новости. США и ЕС поддерживают бомбардировку людей в секторе Газа, надо остановить геноцид, заявил президент Колумбии Густаво Петро. "Германия поддерживает геноцид, Франция, ЕС, Великобритания и США поддерживают сбрасывание бомб на людей", - сказал президент, выступая на саммите стран Латинской Америки и Карибского бассейна. "Необходимо, чтобы (мировое) сообщество остановило этот геноцид, потому что в противном случае повторится то, что произошло в Европе в 1939-1945 годах", - сказал он. Ранее на фоне сообщений о расстреле израильтянами жителей Газы в момент распространения гуманитарной помощи Петро заявил, что ответственным за убийства является лично премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, а Колумбия останавливает все закупки оружия у Израиля.
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в мире, сша, колумбия, израиль, биньямин нетаньяху, густаво петро, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Колумбия, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Густаво Петро, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США и ЕС поддерживают бомбардировку людей в Газе, заявил лидер Колумбии
Президент Колумбии: США и ЕС поддерживают бомбардировку людей в Газе