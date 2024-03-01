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США и ЕС поддерживают бомбардировку людей в Газе, заявил лидер Колумбии - РИА Новости, 01.03.2024
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21:02 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/bombardirovka-1930600116.html
США и ЕС поддерживают бомбардировку людей в Газе, заявил лидер Колумбии
США и ЕС поддерживают бомбардировку людей в Газе, заявил лидер Колумбии - РИА Новости, 01.03.2024
США и ЕС поддерживают бомбардировку людей в Газе, заявил лидер Колумбии
США и ЕС поддерживают бомбардировку людей в секторе Газа, надо остановить геноцид, заявил президент Колумбии Густаво Петро. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T21:02
2024-03-01T21:02
в мире
сша
колумбия
израиль
биньямин нетаньяху
густаво петро
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БОГОТА, 1 мар - РИА Новости. США и ЕС поддерживают бомбардировку людей в секторе Газа, надо остановить геноцид, заявил президент Колумбии Густаво Петро. "Германия поддерживает геноцид, Франция, ЕС, Великобритания и США поддерживают сбрасывание бомб на людей", - сказал президент, выступая на саммите стран Латинской Америки и Карибского бассейна. "Необходимо, чтобы (мировое) сообщество остановило этот геноцид, потому что в противном случае повторится то, что произошло в Европе в 1939-1945 годах", - сказал он. Ранее на фоне сообщений о расстреле израильтянами жителей Газы в момент распространения гуманитарной помощи Петро заявил, что ответственным за убийства является лично премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, а Колумбия останавливает все закупки оружия у Израиля.
https://ria.ru/20240301/gaza-1930538834.html
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в мире, сша, колумбия, израиль, биньямин нетаньяху, густаво петро, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Колумбия, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Густаво Петро, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США и ЕС поддерживают бомбардировку людей в Газе, заявил лидер Колумбии

Президент Колумбии: США и ЕС поддерживают бомбардировку людей в Газе

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа
Читать ria.ru в
БОГОТА, 1 мар - РИА Новости. США и ЕС поддерживают бомбардировку людей в секторе Газа, надо остановить геноцид, заявил президент Колумбии Густаво Петро.
«
"Германия поддерживает геноцид, Франция, ЕС, Великобритания и США поддерживают сбрасывание бомб на людей", - сказал президент, выступая на саммите стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
«
"Необходимо, чтобы (мировое) сообщество остановило этот геноцид, потому что в противном случае повторится то, что произошло в Европе в 1939-1945 годах", - сказал он.
Ранее на фоне сообщений о расстреле израильтянами жителей Газы в момент распространения гуманитарной помощи Петро заявил, что ответственным за убийства является лично премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, а Колумбия останавливает все закупки оружия у Израиля.
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Эрдоган назвал ситуацию в Газе попыткой геноцида
Вчера, 16:45
 
В миреСШАКолумбияИзраильБиньямин НетаньяхуГуставо ПетроЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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