https://ria.ru/20240301/bombardirovka-1930600116.html

США и ЕС поддерживают бомбардировку людей в Газе, заявил лидер Колумбии

США и ЕС поддерживают бомбардировку людей в Газе, заявил лидер Колумбии - РИА Новости, 01.03.2024

США и ЕС поддерживают бомбардировку людей в Газе, заявил лидер Колумбии

США и ЕС поддерживают бомбардировку людей в секторе Газа, надо остановить геноцид, заявил президент Колумбии Густаво Петро. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T21:02

2024-03-01T21:02

2024-03-01T21:02

в мире

сша

колумбия

израиль

биньямин нетаньяху

густаво петро

евросоюз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БОГОТА, 1 мар - РИА Новости. США и ЕС поддерживают бомбардировку людей в секторе Газа, надо остановить геноцид, заявил президент Колумбии Густаво Петро. "Германия поддерживает геноцид, Франция, ЕС, Великобритания и США поддерживают сбрасывание бомб на людей", - сказал президент, выступая на саммите стран Латинской Америки и Карибского бассейна. "Необходимо, чтобы (мировое) сообщество остановило этот геноцид, потому что в противном случае повторится то, что произошло в Европе в 1939-1945 годах", - сказал он. Ранее на фоне сообщений о расстреле израильтянами жителей Газы в момент распространения гуманитарной помощи Петро заявил, что ответственным за убийства является лично премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, а Колумбия останавливает все закупки оружия у Израиля.

https://ria.ru/20240301/gaza-1930538834.html

сша

колумбия

израиль

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в мире, сша, колумбия, израиль, биньямин нетаньяху, густаво петро, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году