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Болгария прекратила импорт российской нефти - РИА Новости, 01.03.2024
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16:09 01.03.2024 (обновлено: 18:37 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/bolgariya-1930525952.html
Болгария прекратила импорт российской нефти
Болгария прекратила импорт российской нефти - РИА Новости, 01.03.2024
Болгария прекратила импорт российской нефти
Болгария официально прекратила закупать российскую нефть, сообщило агентство Novinite. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:09
2024-03-01T18:37
болгария
экономика
цены на нефть
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Болгария официально прекратила закупать российскую нефть, сообщило агентство Novinite."С 1 марта вступает в силу решение, согласно которому Болгария официально прекратила использование и импорт российской нефти для производства топлива", — отметили в материале. Изначально планировалось, что страна будет пользоваться российской нефтью до конца года, но болгарские парламентарии решили сократить этот срок, стремясь избежать "финансирования России на фоне продолжающейся геополитической напряженности".В 2022-м лидеры ЕС достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго против продаваемого Москвой черного золота. При этом Болгарии тогда в виде исключения разрешили перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года.По данным секретного доклада, подготовленного для парламента республики и попавшего в распоряжение издания Politico, НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе с момента введения льготы 5 февраля 2023-го заработал почти миллиард долларов. В свою очередь, "Лукойл" заявил, что выплачивает налоги в установленные сроки и полностью выполняет обязательства перед бюджетом республики. Тем не менее из-за стремления Софии ограничить операции с российской нефтью компания указала, что пересмотрит стратегию в отношении своих активов в Болгарии, не исключая возможность продажи бизнеса в этой стране.Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что решения властей относительно НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе не имеют никакого отношения к цивилизованному регулированию крупного бизнеса. Она предупредила, что это предприятие не удастся купить по заниженной цене, несмотря на все ограничения его деятельности.Нефтяные санкции стран Запада против России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогое черное золото перевозить и страховать запрещено. В ответ президент Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023-го поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://ria.ru/20240101/bolgariya-1919379747.html
https://ria.ru/20231018/vuchich-1903532156.html
https://ria.ru/20230120/bolgariya-1846146173.html
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болгария, экономика, цены на нефть, россия, санкции в отношении россии
Болгария, Экономика, Цены на нефть, Россия, Санкции в отношении России
Болгария прекратила импорт российской нефти

Novinite: Болгария официально прекратила использование и импорт российской нефти

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкХрам-памятник святого Александра Невского в Софии
Храм-памятник святого Александра Невского в Софии - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Храм-памятник святого Александра Невского в Софии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Болгария официально прекратила закупать российскую нефть, сообщило агентство Novinite.
«
"С 1 марта вступает в силу решение, согласно которому Болгария официально прекратила использование и импорт российской нефти для производства топлива", — отметили в материале.
Нефтеперерабатывающий завод Лукойл Нефтохим Бургас - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
В Болгарии проверили склады НПЗ "Лукойл" из-за запрета на нефть из России
1 января, 16:56
Изначально планировалось, что страна будет пользоваться российской нефтью до конца года, но болгарские парламентарии решили сократить этот срок, стремясь избежать "финансирования России на фоне продолжающейся геополитической напряженности".
В 2022-м лидеры ЕС достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго против продаваемого Москвой черного золота. При этом Болгарии тогда в виде исключения разрешили перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года.
По данным секретного доклада, подготовленного для парламента республики и попавшего в распоряжение издания Politico, НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе с момента введения льготы 5 февраля 2023-го заработал почти миллиард долларов. В свою очередь, "Лукойл" заявил, что выплачивает налоги в установленные сроки и полностью выполняет обязательства перед бюджетом республики. Тем не менее из-за стремления Софии ограничить операции с российской нефтью компания указала, что пересмотрит стратегию в отношении своих активов в Болгарии, не исключая возможность продажи бизнеса в этой стране.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что решения властей относительно НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе не имеют никакого отношения к цивилизованному регулированию крупного бизнеса. Она предупредила, что это предприятие не удастся купить по заниженной цене, несмотря на все ограничения его деятельности.
Нефтяные санкции стран Запада против России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогое черное золото перевозить и страховать запрещено. В ответ президент Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023-го поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
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БолгарияЭкономикаЦены на нефтьРоссияСанкции в отношении России
 
 
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