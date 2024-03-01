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Мошенники запустили марафон от имени Блиновской, сообщил адвокат - РИА Новости, 01.03.2024
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12:29 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/blinovskaya-1930450426.html
Мошенники запустили марафон от имени Блиновской, сообщил адвокат
Мошенники запустили марафон от имени Блиновской, сообщил адвокат - РИА Новости, 01.03.2024
Мошенники запустили марафон от имени Блиновской, сообщил адвокат
Мошенники от имени арестованной Елены Блиновской запустили "эксклюзивный" марафон, пообещав "рассказать всю правду" о ее уголовном деле, заявила РИА Новости... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:29
2024-03-01T12:29
происшествия
елена блиновская
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мошенники от имени арестованной Елены Блиновской запустили "эксклюзивный" марафон, пообещав "рассказать всю правду" о ее уголовном деле, заявила РИА Новости адвокат блогера Наталья Сальникова. Сайт, использующий фотографии и цитаты блогера, запустил марафон, который "раскроет всю правду о задержании, о неуплаченных налогах и о том, кто стоит за всем этим". Всего за 990 рублей участникам обещают личное общение с Блиновской, которая "поделится своими мыслями, опытом и работой над своими ошибками". "Это не ее сайт, его создали мошенники. Мы уже подали заявление в полицию, чтобы установили, кто это сделал, и приняли меры", - сказала Сальникова. По ее мнению, речь может идти о попытке мошенников завладеть деньгами потенциальных участников марафона. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля. Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
https://ria.ru/20240213/blinovskaya-1927125404.html
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происшествия, елена блиновская, россия
Происшествия, Елена Блиновская, Россия
Мошенники запустили марафон от имени Блиновской, сообщил адвокат

Адвокат: мошенники запустили "эксклюзивный" марафон от имени Блиновской

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мошенники от имени арестованной Елены Блиновской запустили "эксклюзивный" марафон, пообещав "рассказать всю правду" о ее уголовном деле, заявила РИА Новости адвокат блогера Наталья Сальникова.
Сайт, использующий фотографии и цитаты блогера, запустил марафон, который "раскроет всю правду о задержании, о неуплаченных налогах и о том, кто стоит за всем этим". Всего за 990 рублей участникам обещают личное общение с Блиновской, которая "поделится своими мыслями, опытом и работой над своими ошибками".
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"Это не ее сайт, его создали мошенники. Мы уже подали заявление в полицию, чтобы установили, кто это сделал, и приняли меры", - сказала Сальникова.
По ее мнению, речь может идти о попытке мошенников завладеть деньгами потенциальных участников марафона.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля.
Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
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