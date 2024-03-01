https://ria.ru/20240301/blinovskaya-1930450426.html

Мошенники запустили марафон от имени Блиновской, сообщил адвокат

Мошенники запустили марафон от имени Блиновской, сообщил адвокат - РИА Новости, 01.03.2024

Мошенники запустили марафон от имени Блиновской, сообщил адвокат

Мошенники от имени арестованной Елены Блиновской запустили "эксклюзивный" марафон, пообещав "рассказать всю правду" о ее уголовном деле, заявила РИА Новости... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:29

2024-03-01T12:29

2024-03-01T12:29

происшествия

елена блиновская

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904900144_0:67:3076:1797_1920x0_80_0_0_40736a74fcea0d9b3699f2b19de31e30.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мошенники от имени арестованной Елены Блиновской запустили "эксклюзивный" марафон, пообещав "рассказать всю правду" о ее уголовном деле, заявила РИА Новости адвокат блогера Наталья Сальникова. Сайт, использующий фотографии и цитаты блогера, запустил марафон, который "раскроет всю правду о задержании, о неуплаченных налогах и о том, кто стоит за всем этим". Всего за 990 рублей участникам обещают личное общение с Блиновской, которая "поделится своими мыслями, опытом и работой над своими ошибками". "Это не ее сайт, его создали мошенники. Мы уже подали заявление в полицию, чтобы установили, кто это сделал, и приняли меры", - сказала Сальникова. По ее мнению, речь может идти о попытке мошенников завладеть деньгами потенциальных участников марафона. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля. Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.

https://ria.ru/20240213/blinovskaya-1927125404.html

https://ria.ru/20240207/blinovskaya-1925829725.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, елена блиновская, россия